Nothing Phone 2a có thể sẽ có phiên bản màu mới vào tuần tới

Tuy bắt mắt nhưng với các màu sắc hạn chế (Đen và Sữa khi ra mắt), những người hâm mộ phong cách điện thoại bán trong suốt của Nothing Phone 2a có thể vẫn còn muốn nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, may mắn thay, có vẻ như một tùy chọn mới của chiếc điện thoại này sẽ sớm ra mắt.

Trong đoạn giới thiệu mới trên một cửa hàng trực tuyến lớn nhất Ấn Độ Flipkart về công nghệ và các mặt hàng khác, "phiên bản mới" của Nothing Phone 2a dự kiến ra mắt vào trưa ngày 29 tháng 4 theo giờ Ấn Độ. Đoạn giới thiệu chỉ hiển thị bản thiết kế của thiết bị, không đưa ra thông tin chi tiết về những điểm mới và làm dấy lên tin đồn rằng điều này có thể có nghĩa là một màu mới đang được sản xuất.

Điều này phù hợp với một dòng thông tin chia sẻ của chuyên gia rò rỉ Yogesh Brar, nói rằng phiên bản mới của Nothing Phone 2a này là một biến thể màu mới dành riêng cho Ấn Độ. Ông nói thêm rằng phiên bản mới sẽ giữ nguyên thông số kỹ thuật như thiết bị ra mắt ban đầu và điểm khác biệt duy nhất là màu sắc.

Mặc dù màu sắc chính xác vẫn chưa được tiết lộ nhưng có một số giả thuyết lan truyền trên mạng về màu sắc mới có thể là gì. Đầu tiên là màu Vàng để phù hợp với Nothing Ear A được phát hành gần đây, ra mắt với màu vàng giống máy nghe nhạc Sony Walkman của những năm 90. Tuy nhiên, nền màu Xanh lam trong một đoạn clip rò ỉ của Flipkart đã khiến nhiều người thắc mắc liệu phiên bản mới sẽ có màu Xanh lam thay thế hay không.

Chắn chắn chúng ta sẽ không phải chờ đợi quá lâu để về màu sắc mới của Nothing Phone 2a. Hy vọng rằng, nếu phiên bản mới này thực sự phổ biến, Nothing sẽ cân nhắc việc tung ra nó trên toàn cầu để tất cả người hâm mộ Nothing Phone có thể sở hữu một chiếc với màu sắc bắt mắt.