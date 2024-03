Nothing Phone (2a) chính thức ra mắt: Pin khủng, thiết kế táo bạo, giá bình dân

Theo công ty của Giám đốc Carl Pei, Nothing Phone (2a) ra đời dành cho “những người thích khám phá những cải tiến và thiết kế mới nhưng cũng biết họ muốn và không muốn gì từ điện thoại thông minh của mình”. Điện thoại (2a) thể hiện sự thiết kế độc đáo của Nothing, thể hiện ý tưởng thiết kế điện thoại thông minh nội bộ đầu tiên được tạo ra vào năm 2020, chỉ vài tháng sau lần ra mắt đầu tiên của Nothing.

Thiết kế

Với Điện thoại (2a), Nothing giới thiệu một biểu tượng thiết kế mới, bằng cách khéo léo đặt các camera bên trong cuộn dây NFC. Động thái đổi mới này mang lại góc nhìn mới mẻ cho thiết kế của Nothing Phone (2a), với vỏ nguyên khối góc 90° bao quanh các cạnh để tạo ra một không gian độc đáo. Ngoài ra, mô-đun máy ảnh kép tích hợp liền mạch vào thiết lập này.

Với thiết kế hoàn toàn bằng nhựa, Nothing Phone (2a) có ba tùy chọn màu sắc gồm Đen, Trắng và Sữa. Ở mặt sau, điện thoại mô phỏng lại Giao diện Glyph mang tính biểu tượng, duy trì các khả năng của Nothing Phone (2) đồng thời tăng thêm tính thẩm mỹ khác biệt với cấu hình ba đèn độc đáo.

Nothing Phone (2a) tự hào có màn hình AMOLED 6,7 inch linh hoạt, mang lại khả năng tái tạo màu sắc chính xác đến kinh ngạc với 1,07 tỷ màu, trong khi vẫn chú ý đến mức tiêu thụ pin. Công nghệ AMOLED, với lớp Active Matrix trên màn hình OLED, đảm bảo kiểm soát chính xác từng pixel để có chất lượng hình ảnh đỉnh cao.

Được bảo vệ bởi kính Gorilla Glass 5, màn hình Nothing Phone (2a) có khả năng chống trầy xước và nứt tốt hơn, giúp màn hình bền hơn trước những cú rơi thiếu kiểm soát. Với độ sáng tối đa 1.300 nits, máy vượt trội hơn chiếc điện thoại đầu tiên của Nothing, chiếc Nothing Phone (1), có thể đạt tới 1200 nits. Không phải là một sự khác biệt lớn, nhưng nó vẫn là một bản nâng cấp.

Nothing Phone (2a) cũng có tốc độ làm mới 120 Hz, cung cấp các tương tác cực kỳ mượt mà và thích ứng linh hoạt với nội dung được hiển thị. Tốc độ làm mới này, từ 30 Hz đến 120 Hz, đảm bảo khả năng phản hồi mượt mà đồng thời tối ưu hóa mức tiêu thụ pin.

Điều đáng chú ý, Nothing Phone (2a) có viền mỏng nhất trong dòng điện thoại thông minh của Nothing, chỉ dày 2,1 mm đối xứng ở cả bốn cạnh của màn hình. Điều này mang lại tỷ lệ màn hình trên thân máy ấn tượng là 91,65% nhờ sự kết hợp giữa tấm nền linh hoạt và những cải tiến về cấu trúc.

Camera

Nothing Phone (2a) sở hữu camera kép 50 MP phía sau, được hỗ trợ bởi công nghệ TrueLens Engine. Công cụ cải tiến này là sức mạnh của các thuật toán tính toán tiên tiến, hoạt động liền mạch với nhau để đảm bảo rằng mọi ảnh chụp nhanh trên Nothing Phone (2a) đều phản ánh đời thực nhất có thể. Một trong những tính năng nổi bật của nó là Ultra XDR, sự hợp tác với Google đảm bảo hiển thị chính xác các điểm sáng và bóng trong mỗi lần chụp.

Công cụ TrueLens chụp tám khung hình ở các mức phơi sáng khác nhau ở định dạng RAW, sau đó tinh chỉnh độ sáng của mỗi pixel lên đến năm lần để mang lại kết quả chân thực.

Để có những bức ảnh selfie chất lượng, Nothing Phone (2a) tự hào có camera trước 32 MP ấn tượng. Máy sử dụng cùng cảm biến với Nothing Phone (2), mang lại độ nhạy sáng cao hơn 27% so với Nothing Phone (1), nghĩa là có nhiều chi tiết hơn tỏa sáng trong mỗi bức ảnh selfie, bất kể điều kiện ánh sáng nào.

Hiệu suất

Nothing Phone (2a) được trang bị bộ xử lý Dimension 7200 Pro là sự hợp tác giữa Nothing và MediaTek. Máy được thiết kế để mang lại hiệu suất vượt trội trong khi vẫn chú ý đến hiệu quả sử dụng năng lượng.

Được sản xuất trên công nghệ xử lý 4nm thế hệ thứ hai mới nhất của TSMC và kết hợp với RAM 20 GB cùng công nghệ RAM Booster, xung nhịp chip 8 nhân này có tốc độ lên tới 2,8 GHz. Theo công ty, nhờ Dimensity 7200, Nothing Phone (2a) có khả năng tăng 13% năng lượng và cải thiện 16% về hiệu suất so với Nothing Phone (1).

Đối với các tùy chọn lưu trữ, bạn có thể chọn giữa RAM 8GB với Dung lượng lưu trữ 128GB hoặc 256GB (dành riêng cho thị trường Ấn Độ) hoặc chọn biến thể có RAM 12GB và dung lượng lưu trữ 256GB.

Phần mềm

Nothing Phone (2a) được trang bị Nothing OS 2.5, dựa trên Android 14. Hơn nữa, công ty cam kết cung cấp ba năm cập nhật phần mềm và bốn năm cập nhật bảo mật, đảm bảo thiết bị luôn cập nhật và bảo mật trong nhiều năm tới.

Với Nothing OS 2.5, Nothing đã mở rộng thư viện widget, cung cấp nhiều tùy chọn hơn để tùy chỉnh. Các tiện ích này có chế độ xem và hoạt ảnh có thể vuốt, tăng thêm chiều sâu cho màn hình chính của thiết bị và tăng cường tương tác.

Một bổ sung đáng chú ý là tiện ích Ghi âm mới, cho phép người dùng dễ dàng tạo bản ghi nhớ giọng nói khi đang di chuyển. Ngoài ra, Nothing còn giới thiệu Studio hình nền được hỗ trợ bởi AI, cung cấp các tùy chọn hình nền được cá nhân hóa không giới hạn cho cả màn hình chính và màn hình khóa của bạn.

Pin và cách sạc

Đặc điểm nổi bật của thiết bị mới được tiết lộ này là kích thước pin ấn tượng - 5.000 mAh, khiến nó trở thành pin lớn nhất từng thấy trên Nothing Phone. Để so sánh, Điện thoại (1) có pin 4.500mAh và Điện thoại (2) tự hào có pin 4.700mAh.

Theo nhà sản xuất, Nothing Phone (2a) còn vượt trội hơn nữa, cung cấp thời gian sử dụng lên đến hai ngày cho một lần sạc đầy. Không chỉ cho thời gian dài, máy cũng hoạt động tốt hơn. Nothing tuyên bố đã tăng tuổi thọ pin trên Nothing Phone (2a) lên hơn 25% so với Nothing Phone (1). Điều này có nghĩa là Nothing Phone (2a) có thể duy trì trên 90% công suất tối đa ngay cả sau 1.000 chu kỳ sạc—tương đương với hơn ba năm sạc hàng ngày.

Với những thời điểm cần sạc nhanh, Nothing Phone (2a) hỗ trợ sạc nhanh 45W, hứa hẹn cung cấp 50% năng lượng chỉ sau 20 phút.

Tất nhiên, mọi kết quả đều tùy thuộc vào sử dụng thực tế. Mặc dù các thông số kỹ thuật và tính năng đều cho thấy những điều thú vị, nhưng trải nghiệm thực tế và các bài kiểm tra toàn diện sẽ thực sự tiết lộ hiệu suất, khả năng camera, thời lượng pin… của Nothing Phone (2a). Hãy theo dõi các bài đánh giá để hiểu rõ hơn về cách thiết bị hoạt động trong các tình huống hàng ngày.

Giá và tình trạng sẵn có của Nothing Phone (2a)

Như đã đề cập trước đó, Nothing Phone (2a) cung cấp ba màu thời trang để lựa chọn: Đen, Trắng và Sữa, với ba mẫu riêng biệt phù hợp với nhu cầu của người dùng:

RAM 8GB / bộ nhớ 128GB với giá là 329 EURO

RAM 8GB / bộ nhớ 256GB (chỉ có ở Ấn Độ): 25.999 INR

RAM 12GB / bộ nhớ 256GB với giá 379 EURO

Đơn đặt hàng trước của Nothing Phone (2a) bắt đầu từ ngày ngày 05/3, thông qua Nothing.tech. Sau đó, điện thoại sẽ chính thức có mặt tại hầu hết các thị trường toàn cầu vào thứ Ba, ngày 12/3, thông qua Nothing.tech và cửa hàng đại lý ủy quyền của nhà sản xuất.