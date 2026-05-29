Noo Phước Thịnh nghi "đá xoáy" Sơn Tùng, đáp trả antifan khiến dân tình sục sôi tranh cãi

Tối 28/5, Sơn Tùng M-TP chính thức tái xuất đường đua Vpop với MV Come My Way sau thời gian dài khiến người hâm mộ chờ đợi. Ngay từ thời điểm công chiếu, sản phẩm mới của nam ca sĩ đã tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội. Chỉ sau khoảng 8 phút ra mắt, MV đã cán mốc hơn 1 triệu lượt xem, nhanh chóng leo top thịnh hành và phủ sóng khắp các nền tảng. Hàng loạt từ khóa liên quan đến Sơn Tùng liên tục xuất hiện trong danh sách tìm kiếm và được cộng đồng mạng bàn luận sôi nổi.

Thế nhưng, giữa lúc mọi sự chú ý đang đổ dồn về màn comeback của Sơn Tùng, một cái tên khác lại bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi. Không phải vì sản phẩm âm nhạc mới, Noo Phước Thịnh bị réo gọi liên tục trên mạng xã hội vì một bài đăng được cho là có nội dung đầy ẩn ý.

Nguồn cơn bắt đầu từ việc Noo Phước Thịnh chia sẻ ca khúc cũng được trình làng vào ngày 28/5 - Take Me Back của 52Hz để ủng hộ đàn em. Kèm theo bài đăng, nam ca sĩ viết: "Bài này thì bao không thất vọng nè. Good job 52Hz".

Ngay sau đó, một bộ phận cư dân mạng bắt đầu đặt dấu hỏi về cụm từ "không thất vọng" trong dòng trạng thái của Noo Phước Thịnh. Nhiều người cho rằng nam ca sĩ đang ẩn ý nhắc đến một sản phẩm âm nhạc khác, thậm chí suy đoán đây là màn "đá xoáy" nhắm về phía Sơn Tùng giữa lúc Come My Way cũng ra mắt cùng thời điểm.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, đặc biệt là Threads, hàng loạt bài đăng phân tích từng câu chữ trong status của Noo Phước Thịnh xuất hiện. Không ít cư dân mạng cho rằng đây chỉ đơn thuần là lời khen dành cho 52Hz và sắp tới cả hai có sản phẩm chung thì việc ủng hộ sản phẩm của đàn em là điều bình thường.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, một bộ phận netizen lại nhận định dòng trạng thái của Noo Phước Thịnh khá nhạy cảm khi xuất hiện đúng thời điểm Sơn Tùng trở lại. Đặc biệt, việc Noo Phước Thịnh và Sơn Tùng từng nhiều lần bị đặt lên bàn cân so sánh trong quá khứ, thậm chí vướng nghi vấn "bơ nhau" tại một số sân khấu trao giải, càng khiến nghi vấn về một màn "cà khịa ngầm" lan rộng hơn.

Chưa dừng lại ở đó, bài đăng của Noo Phước Thịnh tiếp tục trở thành chiến trường tranh luận khi nam ca sĩ trực tiếp đáp trả những bình luận công kích phía dưới.

Cụ thể, sau khi xuất hiện hàng loạt ý kiến cho rằng anh đang cố tình tạo drama để gây chú ý, Noo Phước Thịnh để lại bình luận: "Một trăm cái acc clone tràn vào là đủ hiểu điểm * bị thọt dữ lắm ời...".

Phát ngôn này lập tức khiến mạng xã hội tiếp tục dậy sóng. Một bộ phận khán giả lên tiếng bênh vực Noo Phước Thịnh, cho rằng nam ca sĩ chỉ đang phản ứng trước làn sóng công kích và suy diễn từ cộng đồng mạng. Theo quan điểm này, việc nghệ sĩ tự bảo vệ bản thân trước những bình luận tiêu cực là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Nhưng, nhiều người lại cho rằng cách đáp trả của Noo Phước Thịnh chưa thực sự phù hợp. Không ít ý kiến nhận định với vị thế của một nghệ sĩ nổi tiếng, nam ca sĩ có nhiều cách phản hồi khéo léo hơn thay vì sử dụng những từ ngữ dễ gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Hiện tại, câu chuyện vẫn đang phủ sóng mạnh mẽ trên Threads với hàng loạt bài đăng thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Trong khi Come My Way tiếp tục tạo hiệu ứng ấn tượng về mặt thành tích và độ thảo luận, Noo Phước Thịnh lại vô tình trở thành nhân vật được nhắc tên nhiều không kém bởi màn tranh cãi chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

