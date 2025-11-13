Nóng vụ cô dâu đăng mã QR "truy thu" tiền mừng cưới

Cứ đến mùa cưới, câu chuyện tiền mừng lại được cộng đồng mạng thảo luận rôm rả. Mới đây, một câu chuyện liên quan đến việc mừng cưới lại tiếp tục trở thành chủ đề được chú ý.

Theo đó, cô dâu sau khi tổ chức đám cưới 4 tháng đã công khai đăng tải bài viết lên trang cá nhân, công khai mã QR số tài khoản để… đòi tiền mừng cưới. Cô gái này cho biết có những người mà trước đây cô từng gửi tiền mừng, nay không thấy mừng lại nên rất sốc và muốn “nhắc nhẹ”.

“Hôm nay em mở sổ ra xem để đi đám, mà nhìn danh sách những người em từng mừng cưới cho mà nay chưa thấy ai đi lại, em thật sự hơi sốc nên mới lên bài nhắc nhẹ mọi người ạ. Mong mọi người thấy bài viết thì tương tác lại giúp em nha. Việc tế nhị nên em không đăng thẳng số tiền, chứ thật ra cũng không ít đâu ạ. Em cũng ngại hỏi vì sợ mọi người bận rồi quên luôn, hay là... cố tình quên thì em cũng không biết nữa.

Mọi người ơi, ai từng mừng cưới vợ chồng em thì nhớ tương tác hoặc nhắn tin cho em để em tiện kiểm tra sổ nha. Chứ không có phản hồi thì em cũng không dám đòi trực tiếp, hệ thống đâu có tự nhắc đâu ạ”, cô gái viết.

Bài đăng của cô dâu đang thu hút sự chú ý

Cách làm này của cô gái đang gây ra tranh cãi lớn trên MXH. Cộng đồng mạng mỗi người một quan điểm, một ý kiến khác nhau. Người cho rằng những ai không gửi tiền mừng cưới là “kém duyên” nhưng phần đông thì cho rằng cô dâu làm như vậy mới thiếu tế nhị.

"Cô dâu làm vậy không ổn đâu..."

Không ít người phải “lắc đầu” sau khi đọc bài đăng của cô dâu. Nhiều người cho rằng, cô gái này đang quá chi ly, tính toán trong ngày vui của mình. Bởi nhiều người quan niệm, tiệc cưới là ngày mừng hạnh phúc, không phải ngày để “đòi nợ” hay để “hoà vốn”. Do đó, cộng đồng mạng cho rằng nên hoan hỉ, bỏ qua những chuyện không vui.

Hơn nữa, việc đòi tiền mừng cưới công khai như cách cô dâu làm cũng bị cho là thiếu tế nhị. Thậm chí, netizen bày tỏ đây là lần đầu thấy có người làm như vậy. Dù trong bài viết, cô dâu có cho rằng chỉ đang “nhắc nhở nhẹ” nhưng dân tình lại thấy đây không phải một lời nhắc khéo léo mà đang công khai “đòi nợ”.

- “Lần đầu thấy có cô dâu vừa thô vừa kém duyên như vậy. Mình có nhiều cách để hỏi han khéo léo, tinh tế hơn chứ không nhất thiết đăng công khai rồi kèm cả số QR tài khoản như vậy. Đôi khi khách mời có thể họ quên do sơ suất chứ không phải cố ý, làm như vậy cũng mất hết mối quan hệ”.

- “Mình cũng có thói quen ghi lại danh sách tiền mừng cưới nhưng là để mình lưu tâm và sẽ đi lại đám cưới người ta trong tương lai chứ không phải để xem ai chưa gửi phong bì rồi đòi nợ… Cô dâu này lạ quá”.

- “Thật sự rất không thích việc đăng số tài khoản cá nhân công khai lên để mọi người mừng cưới, đây lại còn ‘đòi nợ’ tiền mừng. Thấy bạn dâu này quá chi li và tính toán. Nhiều khi hoan hỉ, bỏ qua thì cuộc sống vui vẻ hơn”.

- “Làm như này thấy mất ý nghĩa của việc mừng cưới ghê. Giờ thành ra như một thương vụ kinh doanh có lời có lỗ rồi nhắc công nợ. Bởi vậy nhiều khi có người mời mà mình cũng không muốn đi, chia vui mà giống như nghĩa vụ”.

- “Mừng cưới mà tưởng đâu đòi nợ… Mà lúc mời, cô dâu gửi thiệp riêng đàng hoàng hay cũng mời chung trên mạng như vậy? Nhiều người ở xa, họ không tới chung vui được, chưa kịp gửi thì sao. Nói chung nên chọn cách cư xử khéo léo hơn, làm như này mất hết ý nghĩa ngày cưới”.

"Khách mời cũng tự xem lại mình khi đi đám cưới mà không gửi tiền mừng"

Song, với những ý kiến khác, cư dân mạng cho rằng cũng khá bất ngờ nếu như ai đó đi tiệc nhưng lại không gửi tiền mừng cưới. Bởi nhiều người bày tỏ, đây dường như là “thông lệ” trong các đám tiệc, cưới hỏi truyền thống ở Việt Nam. Do đó hầu hết những ai đi đám cưới đều sẽ chuẩn bị phong bì để gửi mừng, thay cho lời chúc phúc đến cô dâu chú rể.

Thậm chí nhiều người còn chia sẻ, đôi khi ở xa, không đến dự cỗ nhưng chỉ cần nhận lời mời vẫn sẽ gửi phong bì tiền mừng. Không quan trọng ít hay nhiều nhưng đó là cách để bày tỏ tấm lòng, sự nhiệt thành với cô dâu chú rể. Hay nói cách khác, đó cũng là cách để duy trì mối quan hệ với đôi bên.

- “Cô dâu không khéo thật nhưng tại sao lại có người đi ăn cưới mà không gửi mừng hả? Là cố tình hay vô ý quên thôi?”.

- “4 tháng cô dâu mới đăng bài thì có thể là những người đó không mừng thật. Theo phong tục thì phong bì mừng cưới mang ý nghĩa chúc phúc và hỗ trợ tài chính cho đôi uyên ương, thể hiện sự quan tâm của khách mời. Nên nếu không gửi mừng, cô dâu chú rể ‘lỗ cỗ’ thì cũng tội cho họ”.

- “Nhiều khi mình bận không đi kịp cũng gửi ai đó mừng hộ, hoặc chủ động xin số tài khoản để gửi quà mừng cho cô dâu chú rể. Đấy gần như là phép lịch sự tối thiểu khi đi đám cưới mà”.

- “Nói chung cô dâu kém duyên thì khách mời cũng thiếu tinh tế không kém. Đi đám cưới mà không gửi mừng, 4 tháng trôi qua rồi nữa. Bó tay luôn”.

Còn với bạn, quan điểm của bạn thế nào về câu chuyện này?