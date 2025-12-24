Nóng: Vingroup mở trường giáo dục phi lợi nhuận cho trẻ phổ tự kỷ, rối loạn học tập... dự kiến khai giảng vào cuối năm 2026

Tập đoàn Vingroup chính thức ra mắt Dự án Trường Giáo dục đặc biệt - Vin Nexus Center - mô hình giáo dục phi lợi nhuận theo chuẩn quốc tế dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt về nhận thức, hành vi và học tập (phổ tự kỷ, ADHD, rối loạn học tập...).

Vin Nexus Center được phát triển như một cấu phần quan trọng trong hệ sinh thái giáo dục của Vingroup, với mục tiêu giúp trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt được phát hiện sớm, can thiệp và giáo dục sớm phù hợp và theo lộ trình cá nhân hóa, tiến tới thu hẹp khoảng cách tiếp cận giáo dục, tạo cơ hội phát triển công bằng cho mọi trẻ em.

Đối tượng học sinh có nhu cầu giáo dục đặc biệt là trẻ từ 2-18 tuổi (bao gồm cả học sinh nước ngoài) gặp rào cản học tập, hành vi - cảm xúc, ngôn ngữ, như rối loạn phổ tự kỷ, tăng động giảm chú ý, rối loạn học tập đặc thù và các thách thức phát triển khác.

Trường được phát triển trên cơ sở khoa học và các chuẩn mực quốc tế, hướng tới xây dựng môi trường phát triển toàn diện, an toàn và bền vững cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt. Chương trình đào tạo được xây dựng theo tiêu chuẩn thế giới, triển khai theo hướng hỗ trợ liên tục, thay vì các can thiệp rời rạc. Mỗi trẻ sẽ có lộ trình cá nhân hóa dựa trên hồ sơ tâm lý - giáo dục, giúp trẻ từng bước hình thành năng lực học tập, kỹ năng sống độc lập và khả năng hòa nhập xã hội.

Trẻ theo học tại Vin Nexus Center trong lộ trình phát triển liên tục từ 2-18 tuổi sẽ bao gồm ba giai đoạn: Can thiệp sớm, phát triển học thuật - xã hội - kỹ năng sống và định hướng nghề nghiệp. Từ 16 tuổi, học sinh tại Vin Nexus Center được tiếp cận các chương trình đào tạo nghề phù hợp với năng lực cá nhân và nhu cầu thị trường trong các lĩnh vực như công nghệ thông tin, xử lý dữ liệu, nông nghiệp đô thị, ẩm thực và dịch vụ, nhằm hỗ trợ chuyển tiếp hiệu quả sang học nghề hoặc lao động bán chuyên sau khi hoàn thành chương trình.