NÓNG: Việt Nam đã có lô chip nguồn đầu tiên xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản

Tập đoàn FPT cho biết vừa bàn giao lô chip nguồn đầu tiên cho công ty điện tử hàng đầu Nhật Bản thông qua Restar - Tập đoàn hàng đầu trong phân phối thiết bị điện tử tại Nhật Bản. Đây là bước đầu hiện thực hóa mục tiêu xuất khẩu chip do FPT thiết kế cho thị trường châu Á – Thái Bình Dương. Đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp Việt Nam đưa chip thương mại vào thị trường Nhật Bản – một trong những thị trường yêu cầu chất lượng và độ tin cậy hàng đầu.

FPT hiện phát triển hệ sinh thái chip nguồn với nhiều dòng sản phẩm khác nhau như PMIC, LDO, BUCK, LED Driver và Power MOSFET, hướng tới mục tiêu cung cấp nguồn điện ổn định, tiêu thụ năng lượng thấp cho các thiết bị điện tử. Trong đó, dòng chip nguồn vừa được xuất khẩu sang Nhật Bản được thiết kế chuyên biệt cho các máy in đa chức năng (multi-function printers – MFP) hiệu năng cao, phục vụ môi trường văn phòng và doanh nghiệp. Các chip do FPT thiết kế giúp quản lý và ổn định nguồn điện bên trong thiết bị, bảo vệ linh kiện trước các dao động điện áp và dòng điện, đồng thời bảo đảm khả năng vận hành ổn định trong điều kiện tải cao.

Lô chip được xuất khẩu là bước triển khai cụ thể hóa hợp tác giữa Tập đoàn FPT và Tập đoàn Restar (Nhật Bản) trước đó được trao dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Chính phủ hai nước. Thỏa thuận đặt mục tiêu Restar phân phối 10 triệu chip do FPT thiết kế và sản xuất trong ba năm tới tại thị trường châu Á – Thái Bình Dương.

Trong nhiều tháng, đội ngũ kỹ sư FPT liên tục hoàn thiện thiết kế, tối ưu thông số và đưa chip nguồn “Make in Vietnam, made by FPT” vượt qua hệ thống kiểm thử khắt khe của Nhật Bản. Sản phẩm được thẩm định toàn diện về đặc tính điện, độ ổn định và khả năng đáp ứng tải; đáp ứng các thử nghiệm độ tin cậy theo chuẩn JEDEC, đồng thời được kiểm thử trên thiết bị thực tế nhằm bảo đảm khả năng tương thích và vận hành an toàn. Bên cạnh yêu cầu kỹ thuật, chip nguồn của FPT còn đáp ứng các tiêu chuẩn về nguyên vật liệu sạch và quy trình sản xuất thân thiện môi trường, tuân thủ hệ thống khai báo hóa chất theo chuẩn chemSHERPA, bảo đảm minh bạch vật liệu và phù hợp với yêu cầu chuỗi cung ứng xanh của các tập đoàn công nghệ Nhật Bản.

Sau lô hàng đầu tiên, FPT và Restar sẽ tiếp tục làm việc để triển khai các lô chip tiếp theo để hoàn tất hợp đồng. Hai bên đồng thời nghiên cứu phát triển các dòng sản phẩm bán dẫn mới dựa trên yêu cầu của thị trường Nhật Bản, bao gồm chip nguồn thế hệ mới, chip điều khiển và các bộ vi mạch sử dụng trong thiết bị văn phòng, thiết bị hình ảnh và thiết bị điện tử tiêu dùng.

Bên cạnh phát triển sản phẩm, FPT và Restar cũng trao đổi kỹ sư, triển khai các dự án R&D chung nhằm tăng cường năng lực thiết kế, cũng như thiết lập mô hình phối hợp cung cấp dịch vụ OSAT – bao gồm đóng gói và kiểm thử bán dẫn. Việc kết hợp giữa công nghệ thiết kế chip của FPT, năng lực chuỗi cung ứng và kinh nghiệm thị trường của Restar được kỳ vọng sẽ tạo ra sức mạnh cộng hưởng, giúp hai bên mở rộng hoạt động kinh doanh bán dẫn một cách bền vững và hiệu quả.

Sau lô hàng đầu tiên, FPT và Restar sẽ tiếp tục làm việc để triển khai các lô chip tiếp theo với sản lượng ngày càng tăng nhằm phục vụ nhu cầu mở rộng của các khách hàng Nhật Bản

Ông Trần Đăng Hoà - Chủ tịch FPT IS kiêm Chủ tịch FPT Semiconductor, Tập đoàn FPT bày tỏ: “Việc xuất khẩu lô chip thương mại đầu tiên sang Nhật Bản không chỉ mang ý nghĩa quan trọng với FPT mà còn khẳng định khả năng của người Việt trong lĩnh vực công nghệ lõi. FPT kỳ vọng từ lô hàng đầu tiên này, sản phẩm chip Việt Nam sẽ ngày càng xuất hiện trong nhiều thiết bị điện tử tiêu dùng, thiết bị văn phòng, thiết bị IoT và các ứng dụng công nghiệp khác. Chúng tôi tin rằng dấu mốc hôm nay sẽ góp phần khẳng định vị thế Việt Nam như một điểm đến mới nổi trong bản đồ bán dẫn toàn cầu, đồng thời mở ra cánh cửa để doanh nghiệp Việt tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ cao của thế giới”.

Sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh thị trường chip nguồn toàn cầu dự kiến đạt khoảng 59 tỷ USD vào năm 2030 và riêng thị trường Nhật Bản hướng tới quy mô xấp xỉ 3 tỷ USD cùng giai đoạn, nhu cầu chip nguồn đang gia tăng mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực: điện tử tiêu dùng, thiết bị công nghiệp, ô tô, và ứng dụng công nghệ cao…

FPT xuất khẩu lô chip thương mại đầu tiên sang công ty điện tử hàng đầu Nhật Bản

Ở góc độ toàn cầu, những gián đoạn chuỗi cung ứng chip trên thế giới gần đây – điển hình là sự việc liên quan đến Nexperia – đã làm nổi bật nhu cầu đa dạng hóa và tìm kiếm các nguồn cung thay thế đáng tin cậy. Trong bối cảnh đó, FPT đang đưa ra những dòng sản phẩm bảo vệ như ESD, Zener Diode… (còn được gọi là “Discrete power device”) với kỳ vọng là một lựa chọn bổ sung, thay thế ở thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc).