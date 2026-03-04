Nóng: U23 Việt Nam có thể thay Iran đấu U23 Trung Quốc, Triều Tiên

“Tin nóng! Thay đổi tại Giải Tứ quốc Tây An: Đội U23 Iran xác nhận vắng mặt, đội U23 Việt Nam được thay thế khẩn cấp” – đây là tiêu đề mới được trang 163 của Trung Quốc đăng tải vào sáng nay (4/3).

Theo đó, U23 Iran dự kiến sẽ rút lui khỏi giải giao hữu quốc tế cúp Tứ hùng CFA Team China U23 2026 vì lý do khách quan. Ban tổ chức là LĐBĐ Trung Quốc (CFA) đã kích hoạt phương án dự phòng, khả năng cao sẽ thuyết phục U23 Việt Nam tham dự giải đấu thay thế cho U23 Iran.

Trước đó, CFA đã công bố giải CFA Team China U23 2026 có sự góp mặt của chủ nhà Trung Quốc, Iran cùng 2 đội Triều Tiên và Thái Lan. Giải sẽ bắt đầu khởi tranh tại Tây An, Trung Quốc từ ngày 25/3. Theo lịch ban đầu, U23 Iran sẽ lần lượt gặp Triều Tiên (ngày 25/3), Thái Lan (28/3) và chủ nhà Trung Quốc (31/3). Tuy nhiên, nguồn tin từ 163 cho rằng rất nhiều khả năng U23 Iran sẽ được thay thế bằng U23 Việt Nam.

LĐBĐ Trung Quốc dự kiến mời U23 Việt Nam thay thế Iran dự giải CFA Team China U23 2026.

Vào cuối tháng này, HLV Kim Sang-sik sẽ dốc sức cho ĐTQG thi đấu lượt trận quyết định gặp Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027. Tuy nhiên, đội U23 Việt Nam với lực lượng không phải mạnh nhất vẫn hoàn toàn có thể được triệu tập để dự CFA Team China U23 2026. Nếu được đối đầu 3 đối thủ mạnh ở giải này, U23 Việt Nam sẽ có sự chuẩn bị rất tốt cho Đại hội Thể thao châu Á (Asiad 2026) diễn ra vào tháng 9 tại Nhật Bản.

Trang 163 cũng cho rằng nếu đồng ý tham dự, U23 Việt Nam chắc chắn sẽ là thử thách thực sự dành cho đội chủ nhà:

“Cầu thủ U23 Việt Nam rất nhanh nhẹn, linh hoạt, chuyền bóng và kiểm soát bóng tốt, di chuyển linh hoạt hai bên cánh, lối chơi tốc độ cao.

Đối với ban huấn luyện của Antonio, đây vừa là một mất mát vừa là một điều cần thiết: các đối thủ tại Á vận hội chủ yếu là những cầu thủ kỹ thuật đến từ Đông Nam Á, và việc thi đấu với Việt Nam ngay từ đầu tương đương với việc luyện tập có mục tiêu về cách phá vỡ hàng phòng ngự dày đặc, tranh chấp cánh và kiểm soát nhịp độ trận đấu”.

Trong khi đó, chuyên gia bóng đá Zhu Yi của Trung Quốc cũng ủng hộ việc ban tổ chức mời U23 Việt Nam thay thế Iran: “Việt Nam là một ví dụ điển hình về đào tạo trẻ ở châu Á, và lối chơi của họ rất giống với các đội bóng Đông Á, khiến đây trở thành một sự chuẩn bị quý giá cho vòng bảng Đại hội thể thao châu Á”.