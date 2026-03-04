ESPN dự đoán ĐT Việt Nam sẽ giành chiến thắng quan trọng, mở ra cơ hội tranh vé World Cup

Chiều tối nay (4/3), tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận mở màn tại vòng bảng giải Asian Cup nữ 2026 gặp Ấn Độ. Đáng lưu ý, giải châu Á cũng mang ý nghĩa là vòng loại World Cup và vòng loại Olympic.

Trước thềm trận đấu, hãng truyền thông nổi tiếng thế giới, ESPN, đã đưa ra những nhận định nghiêng về một chiến thắng cho thầy trò HLV Mai Đức Chung.

“Ấn Độ và Việt Nam bắt đầu chiến dịch Asian Cup nữ 2026 với những kỳ vọng hoàn toàn khác nhau, dù cả hai đều không phải là ứng cử viên sáng giá nhất ở bảng C. Danh hiệu đó thuộc về Nhật Bản, đội hai lần vô địch Asian Cup và World Cup 2011 , khi họ sẽ đối đầu với Đài Bắc (Trung Quốc) trong trận đấu còn lại của bảng này.

Nếu Ấn Độ muốn có hy vọng vượt qua vòng bảng, họ có thể phải làm nên lịch sử ngay trong trận đấu đầu tiên tại Perth, bằng cách đánh bại Việt Nam lần đầu tiên trong một trận đấu chính thức.

Thành tích tốt nhất mà Ấn Độ đạt được trước các đối thủ ở giải Asian Cup nữ là một trận hòa, và khoảng cách về chất lượng có thể còn lớn hơn nữa khi Việt Nam đang có sự thăng tiến mạnh mẽ trong làng bóng đá nữ. Sau khi giành quyền tham dự Asian Cup lần thứ 10 liên tiếp, Việt Nam hy vọng sẽ lặp lại kỳ tích từ kỳ Asian Cup trước đó tại Ấn Độ. Vượt qua khó khăn do dịch COVID-19, họ đã lọt vào tứ kết và đánh bại Thái Lan trong trận play-off để giành vé dự FIFA Women's World Cup lần đầu tiên trong lịch sử…

Ấn Độ đã đánh bại Thái Lan để giành vé tham dự Asian Cup lần này và sẽ cần một màn trình diễn xuất sắc nếu muốn đánh bại Việt Nam - một đội bóng từng áp đảo Ấn Độ về thể lực trong quá khứ, đồng thời cũng gây khó khăn cho họ bằng tốc độ và kỹ thuật cá nhân bên cánh” – ESPN nhận định.

ESPN đánh giá rất cao sức mạnh của tuyển nữ Việt Nam.

Về lực lượng, ESPN đánh giá cao đội hình mà HLV Mai Đức Chung đang sở hữu ở giải năm nay.

“Huấn luyện viên huyền thoại Mai Đức Chung, người đã định hình bóng đá nữ Việt Nam từ năm 1997, đã từ chức sau khi Việt Nam bị loại ở vòng bảng World Cup 2023. Ông trở lại dẫn dắt đội tuyển vào năm sau và tiếp tục đưa bóng đá nữ Việt Nam lên tầm cao mới, mặc dù tấm huy chương bạc tại SEA Games 2025 trước Philippines, với trận chung kết thua đầy tranh cãi, chắc chắn là điều đáng tiếc.

Ở tuổi 74, đội hình 26 người của ông thiếu vắng một vài cái tên đáng chú ý, trong đó có cầu thủ khoác áo đội tuyển nhiều nhất Việt Nam, Nguyễn Thị Tuyết Dung, người đã giải nghệ năm ngoái. Ông Chung cũng loại bỏ hậu vệ giàu kinh nghiệm Chương Thị Kiều, người chỉ còn thiếu hai trận nữa là đạt 100 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, trong khi tiền vệ Nguyễn Thị Vạn bị chấn thương và không thể tham dự giải đấu này tại Úc .

Tuy nhiên, HLV Mai Đức Chung đã đưa vào đội hình tiền đạo trẻ đầy triển vọng Ngọc Minh Chuyên, người được kỳ vọng sẽ kế thừa vị trí của huyền thoại bóng đá Việt Nam Huỳnh Như. Ông Chung đã bố trí rất nhiều phương án tấn công như thường lệ trong các đội bóng của ông, với Nguyễn Thị Thanh Nhã và Phạm Hải Yến được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng bên cạnh tiền vệ giàu kinh nghiệm Nguyễn Thị Bích Thùy”.

Tuyển nữ Việt Nam được đánh giá cao hơn Ấn Độ.

ESPN cũng cho rằng Huỳnh Như có thể phát huy vai trò và kinh nghiệm của mình giúp tuyển Việt Nam nắm lợi thế trước Ấn Độ:

“Là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của Việt Nam với 70 bàn thắng quốc tế, hai trong số những bàn thắng của Như đã đóng vai trò quan trọng giúp đội tuyển quốc gia tiến vào tứ kết Asian Cup 2022. Đây sẽ là giải đấu thứ ba (và có lẽ là Asian Cup cuối cùng) của tiền đạo này và cầu thủ 34 tuổi này rất muốn kết thúc sự nghiệp một cách trọn vẹn.

Như là một cầu thủ bóng đá vô cùng sáng tạo, có thể xoay chuyển bất kỳ trận đấu nào chỉ bằng một khoảnh khắc kỹ thuật, kết hợp với tầm nhìn tuyệt vời giúp cô ấy phối hợp với đồng đội. Tuy nhiên, khả năng chọn vị trí tốt đã giúp cô ấy thường xuyên có mặt ở những vị trí ghi bàn trong thời gian gần đây và sẽ gây ra không ít khó khăn cho hàng phòng ngự của Ấn Độ”.

ESPN cũng đề cập tới thành tích đối đầu giữa hai đội:

“Lần gần nhất hai đội gặp nhau là tại vòng loại Olympic AFC 2023 ở Tashkent, nơi Ấn Độ đứng cuối bảng. Không có gì ngạc nhiên khi Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 3-1, với các bàn thắng của Huyn Nhu (phút 4), Trần Thị Hải Linh (phút 22) và Phạm Hải Yên (phút 73) giúp đội nhà dẫn trước 3-0 trước khi Sandhiya Ranganathan (phút 80) ghi bàn thắng danh dự ở những phút cuối. Điều thú vị là tất cả các bàn thắng trong trận đấu đều được ghi bằng đầu”.

Trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam gặp Ấn Độ sẽ diễn ra lúc 18h00 hôm nay. Asian Cup nữ 2026 có sự tham dự của 12 đội, chia làm 3 bảng. Kết thúc vòng bảng, 2 đội nhất nhì mỗi bảng và 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào tứ kết.

Theo quy định của AFC, 6 đội có thành tích tốt nhất ở giải châu Á sẽ giành vé dự World Cup nữ 2027 được tổ chức tại Brazil. 8 đội vào tứ kết sẽ góp mặt ở vòng loại cuối cùng môn bóng đá nữ Olympic 2028.