Báo Ấn Độ tâng bốc ĐT Việt Nam, lo sợ cho đội nhà trước trận mở màn giải tranh vé World Cup

Tại Asian Cup nữ 2026, tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng C cùng Nhật Bản, Ấn Độ và Đài Bắc Trung Hoa. Vào ngày mai (4/3), thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ có trận mở màn gặp Ấn Độ.

Trước trận, trang Khel Now của Ấn Độ đã đăng một bài đánh giá về tuyển nữ Việt Nam. Cây bút Uttiyo Sarkar đánh giá rằng tuyển nữ Việt Nam sở hữu trình độ hàng đầu châu Á và đội quân của HLV Mai Đức Chung có thể áp đảo trước tuyển Ấn Độ.

“Trận đấu đầu tiên của "Những chú hổ xanh" sẽ là cuộc đối đầu đầy thử thách với Việt Nam ở trận mở màn vòng bảng, Ấn Độ cần chuẩn bị kỹ lưỡng cho một trận đấu được dự đoán là rất khó khăn trước một trong những đội bóng mạnh nhất châu Á.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã dễ dàng giành vé tham dự Asian Cup sau khi áp đảo các đối thủ ở vòng bảng. Họ sẽ phải chiến đấu để giành vị trí đầu bảng, nơi cũng có sự góp mặt của Nhật Bản và Đài Bắc Trung Hoa, và các cầu thủ Ấn Độ có thể sẽ phải đối mặt với một trận đấu thực sự khó khăn trước một đội tuyển Việt Nam đầy nhiệt huyết.

Hiện tại, tuyển nữ Việt Nam đang xếp thứ 36 trên bảng xếp hạng FIFA và có nhiều kinh nghiệm thi đấu tại giải đấu này. Họ đang hướng đến mục tiêu tiến xa tại Cúp bóng đá nữ châu Á AFC 2026 và sẽ tìm cách khởi đầu chiến dịch của mình bằng một chiến thắng áp đảo trước đội tuyển Ấn Độ”.

Khel Now dự đoán tuyển nữ Việt Nam sẽ áp đảo trước Ấn Độ.

Bài viết của Khel Now cũng đánh giá về thành tích của tuyển nữ Việt Nam ở Asian Cup nữ trong quá khứ, cũng như sự chuẩn bị của toàn đội trước thềm giải năm nay:

“Thành tích tốt nhất của Việt Nam tại Asian Cup nữ là vào năm 2022, khi họ lọt vào tứ kết! Đội tuyển nữ Chiến binh Sao Vàng cũng đã từng giành quyền tham dự World Cup nữ một lần, đó là vào năm 2023 – dù họ bị loại ngay từ vòng bảng.

Tuyển nữ Việt Nam từng nhiều lần vô địch giải nữ ASEAN Họ cũng đã giành được tám huy chương vàng tại Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) và từng đứng thứ tư ở môn bóng đá tại Đại hội thể thao châu Á 2014!

Tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu bốn trận giao hữu để chuẩn bị cho Asian Cup 2026, nhằm giúp các cầu thủ đạt phong độ tốt nhất cho giải đấu. Năm 2025, tuyển nữ Việt Nam tham gia nhiều giải đấu và thi đấu 23 trận – trong đó có cả các trận giao hữu. Họ thắng 15 trận, giành được những chiến thắng ấn tượng trước Maldives, UAE và Guam tại vòng loại Asian Cup 2026”.

Trang báo của Ấn Độ cũng đánh giá về vai trò dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung:

“HLV trưởng tuyển nữ Việt Nam là ông Mai Đức Chung giàu kinh nghiệm, người được xem như một huyền thoại thực thụ của bóng đá Việt Nam.

Vị huấn luyện viên 74 tuổi này đã có kinh nghiệm huấn luyện từ cuối những năm 1990 và thậm chí từng giữ vai trò trợ lý huấn luyện viên cho đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Ông đã dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam giành được 5 huy chương vàng SEA Games, cũng như là huấn luyện viên giúp họ lần đầu tiên giành vé tham dự FIFA Women's World Cup (năm 2022).

Ông Chung đóng vai trò then chốt trong sự phát triển và tiến hóa của bóng đá nữ Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua và rất mong muốn giúp đội tuyển nữ cạnh tranh mạnh mẽ tại Giải vô địch bóng đá nữ châu Á AFC sắp tới. Ở tuổi 74, ông khuyến khích lối chơi tấn công hấp dẫn, xây dựng đội hình với cấu trúc phòng ngự vững chắc, sau đó gây khó dễ cho đối thủ bằng những pha phản công tốc độ cao.

Xét đến việc đội tuyển nữ Việt Nam ghi được 65 bàn thắng trong 25 trận đấu năm 2025, điều đó tự nó đã chứng minh cách ông ấy khuyến khích các cầu thủ của mình chơi tấn công. HLV Chung thích các cầu thủ của mình tận dụng các khu vực biên để tạo cơ hội, chuyển đổi nhanh chóng và phối hợp thông minh để đánh bại đối thủ.

Dù đã 74 tuổi nhưng huấn luyện viên này có thể không còn trẻ nữa, tuy nhiên ông vẫn thể hiện sự nhiệt huyết trong việc động viên các cầu thủ và xây dựng chiến thuật mạnh mẽ để gây khó dễ cho đối thủ. Ông hy vọng họ có thể trình diễn lối chơi tấn công hấp dẫn tại Asian Cup nữ 2026 và đạt kết quả tốt hơn so với vòng tứ kết lần trước”.

Khel Now ca ngợi HLV Mai Đức Chung.

Trang Khel Now tiếp tục phân tích về những ngôi sao nổi bật nhất của tuyển nữ Việt Nam. Cây bút Uttiyo Sarkar cho rằng Bích Thùy và Hải Yến có thể trở thành “ác mộng” cho tuyển Ấn Độ.

“Tiền vệ cánh Nguyễn Thị Bích Thùy của Việt Nam là một nỗi ám ảnh đối với các đối thủ trong những năm gần đây và cũng sở hữu rất nhiều kinh nghiệm. Tiền vệ 31 tuổi này đã ghi 20 bàn thắng trong 81 lần ra sân cho đội tuyển nữ Việt Nam và đã lập được nhiều bàn thắng trong năm 2025.

Bích Thùy là một tiền vệ cánh thực sự nhanh nhẹn, có khả năng gây khó dễ cho hàng phòng ngự đối phương bằng những pha di chuyển tốc độ ở hai bên cánh, giúp dẫn dắt đội bóng tiến lên những khu vực nguy hiểm.

Cô ấy cũng đặc biệt ấn tượng trong việc dứt điểm các cơ hội, điều đã được chứng minh qua những màn trình diễn ấn tượng cho đội tuyển Việt Nam trong vài năm qua. Bích Thùy sẽ là một mối đe dọa đối với các đối thủ tại Asian Cup, nơi cô ấy sẽ nỗ lực thể hiện những màn trình diễn tốt nhất của mình.

Cầu thủ 31 tuổi này có thể là một mối đe dọa khó lường thực sự bởi tốc độ và khả năng tìm kiếm cơ hội, điều đó có nghĩa là các hậu vệ phải đặc biệt chú ý để vô hiệu hóa cô ấy, nếu không sẽ dễ bị tiền vệ cánh người Việt Nam này "phá đảo" hàng phòng ngự.

Trong khi đó, Phạm Hải Yên là một tiền đạo cực kỳ nguy hiểm của Việt Nam trong những năm gần đây, luôn là một mũi nhọn ghi bàn đáng tin cậy kể từ năm 2011. Trong 98 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia, Phạm Hải Yên đã ghi được 57 bàn thắng và là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ ba trong lịch sử đội tuyển quốc gia.

Tiền đạo 31 tuổi này đặc biệt nguy hiểm khi có thể lách qua người kèm ở khu vực cuối sân đối phương và xâm nhập vào những khu vực nguy hiểm”.

Khel Now cho rằng Bích Thùy là vũ khí đáng sợ bậc nhất của tuyển Việt Nam.

Đánh giá về kết quả ở trận mở màn ngày mai, trang Khel Now cho rằng tuyển Việt Nam sẽ chơi tấn công hòng áp đảo tuyển Ấn Độ:

“Sau màn trình diễn đầy hứa hẹn tại giải đấu năm 2022, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ dốc toàn lực hướng đến Asian Cup 2026. Họ sẽ tìm cách tạo lợi thế tốt bằng một chiến thắng thuyết phục trước Ấn Độ, đội bóng được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn trước "Những chiến binh ngôi sao vàng" trong trận đấu mở màn.

Đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ chơi tấn công, sử dụng lối chơi phối hợp thông minh và tốc độ của các tiền đạo để xâm nhập vào các khu vực trọng yếu. Họ sẽ tận dụng hai cánh để tạo cơ hội, kéo giãn hàng phòng ngự đối phương, tạo thêm không gian hoạt động cho các tiền vệ trung tâm ở khu vực tấn công cuối cùng.

Việt Nam sẽ không xem nhẹ các đối thủ tại Asian Cup, vì vậy họ được kỳ vọng sẽ thi đấu vô cùng quyết tâm. Ấn Độ cần phải dũng cảm và vững vàng để có thể chống đỡ hoặc phản công lại sức tấn công mạnh mẽ của Việt Nam, bởi vì các Nữ chiến binh Sao Vàng chắc chắn sẽ tìm cách ngăn chặn họ bằng lối chơi tấn công hiệu quả”.

Lịch thi đấu của tuyển nữ Việt Nam tại vòng bảng Asian Cup 2026.

Vòng chung kết Giải bóng đá nữ châu Á 2026 diễn ra từ ngày 1 đến 21-3 tại Australia có sự tham dự của 12 đội, chia làm 3 bảng. Kết thúc vòng bảng, 2 đội nhất nhì mỗi bảng và 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào tứ kết.

Ở giải đấu này, mục tiêu của các đội không chỉ là chức vô địch, mà còn là tấm vé dự World Cup 2027. Theo quy định của AFC, 6 đội có thành tích tốt nhất vòng chung kết Giải bóng đá nữ châu Á 2026 tại Úc sẽ giành vé dự World Cup nữ 2027 được tổ chức tại Brazil. 8 đội vào tứ kết sẽ góp mặt ở vòng loại cuối cùng môn bóng đá nữ Olympic 2028.