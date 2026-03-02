Báo Hàn Quốc gọi Đình Bắc là “Lee Kang-in của Việt Nam”, lo lắng vì án phạt của AFC

“Đội tuyển của HLV Kim Sang-sik đang trong tình trạng cảnh giác cao độ! Pha tắc bóng nguy hiểm của Lee Kang-in Việt Nam ở trận gặp Hàn Quốc khiến anh vắng mặt trong trận quyết định với Malaysia vì án treo giò 2 trận” – đây là tiêu đề bài viết vừa được đăng tải trên trang Xports News của Hàn Quốc.

Phóng viên Kim Jeong-hyeon của Xports News bình luận rằng việc Đình Bắc vắng mặt khi tuyển Việt Nam quyết đấu Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 (ngày 31/3), sẽ gây ra mối lo lớn cho HLV Kim Sang-sik.

“Ngôi sao của đội tuyển U23 Việt Nam, Nguyễn Đình Bắc, sẽ vắng mặt trong trận đấu quan trọng sau khi bị Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) kỷ luật vì pha phạm lỗi nguy hiểm trong trận đấu với đội tuyển U23 Hàn Quốc. Ngôi sao này bị phạt tiền kèm theo án treo giò 2 trận.

Đình Bắc bị truất quyền thi đấu ở trận tranh hạng Ba giải U23 châu Á 2026 khi Việt Nam gặp Hàn Quốc. Khi trận đấu đang hoà 1-1, Đình Bắc đã ghi bàn giúp Việt Nam vươn lên dẫn 2-1. Tuy nhiên, sau đó anh lại bị thẻ đỏ trực tiếp vì pha phạm lỗi nguy hiểm với Lee Chan-wook…

Trận đấu gặp Malaysia có ý nghĩa rất quan trọng vì nó quyết định tấm vé dự Asian Cup của Việt Nam. Vì vậy, sự vắng mặt của Đình Bắc sẽ gây ra tác động lớn đến sức mạnh của đội tuyển Việt Nam”.

Trang tin của Hàn Quốc gọi Đình Bắc là "Lee Kang-in Việt Nam".

Trang Xports News cũng đánh giá cao đẳng cấp của tiền đạo người Nghệ An:

“Đình Bắc là một ngôi sao sáng của bóng đá Việt Nam, được đào tạo bài bản bởi HLV Kim Sang-sik. Với bốn bàn thắng, anh là vua phá lưới của giải U23 châu Á và trước đó đã gây chú ý với bàn thắng vào lưới Nhật Bản tại Asian Cup Qatar 2024.

Sau một loạt chấn thương, Đình Bắc đã thi đấu cho các đội tuyển trẻ quốc gia và trở lại đội tuyển quốc gia dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik vào tháng 10 năm ngoái, ra sân trong hai trận đấu với Nepal.

Đáng tiếc là với án treo giò, Đình Bắc sẽ không thể thi đấu trong trận đấu vòng loại Asian Cup 2027 cuối cùng tại Ả Rập Xê Út gặp Malaysia vào ngày 31 tháng 3”.

Sau khi nhắc tới Đình Bắc, trang tin của Hàn Quốc cũng bày tỏ hy vọng rằng tuyển Việt Nam sẽ được xử thắng trước Malaysia ở trận lượt đi, liên quan tới vụ nhập tịch 7 cầu thủ.

“Tuyển Việt Nam, đội đã thắng cả bốn trận đấu ngoại trừ trận thua 4-0 trên sân khách trước Malaysia vào tháng 6 năm ngoái, đang đối diện với khả năng đảo ngược kết quả trận đấu, vì việc Malaysia bị phạt vì tội làm giả giấy tờ cho nhóm cầu thủ nhập tịch. Hiện các bên vẫn đang chờ phán quyết của Tòa án Thể thao Quốc tế (CAS), và dự kiến sẽ sớm có quyết định”.

Đình Bắc sẽ không thể khoác áo ĐTQG đấu Malaysia vào ngày 31/3.

Trước đó, AFC ra án phạt 1000 USD và treo giò 2 trận với Đình Bắc do dính thẻ đỏ ở trận gặp Hàn Quốc. Theo quy định của AFC, tiền đạo người Nghệ An phải thực hiện án treo giò ở 2 trận tiếp theo trong khuôn khổ giải U23 châu Á. Tuy nhiên, do Đình Bắc đã quá tuổi (sẽ không dự giải U23 châu Á tiếp theo), nên án phạt được tiếp nối ở cấp độ cao hơn, đó là đội tuyển quốc gia.

Ngoài Đình Bắc, trung vệ Lý Đức cũng bị treo giò 3 trận vì lỗi đánh nguội ở trận gặp U23 Trung Quốc tại bán kết U23 châu Á. Giống với người đồng đội, Lý Đức (sinh năm 2003) đã hết tuổi đá giải U23, nên án phạt được thực thi ở cấp độ đội tuyển quốc gia.



