NÓNG: TP HCM không tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Theo văn bản của UBND TP HCM, xét đề nghị của Sở GD-ĐT TP HCM và căn cứ tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố vẫn diễn biến phức tạp, số ca liên tục tăng trong các ngày qua, nhằm đảm bảo an toàn và sức khoẻ cho các thí sinh, UBND TP HCM chỉ đạo về kỳ thi tốt nghiệp THPT như sau:

Không tổ chức thi đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT vào các ngày 5, 6, 7-8 do tình hình dịch Covid-19 còn phức tạp, toàn thành phố đang áp dụng cách ly xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện phòng, chống dịch.

UBND TP HCM giao Sở GD-ĐT căn cứ vào các quyết định của Bộ GD-ĐT và các quy định hiện hành, có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện xét đặc cách công nhận tốt nghiệp đối với các thí sinh đủ điều kiện thi tốt nghiệp THPT đợt 2 theo đúng quy định.



Trước đó vào ngày 28-7, UBND TP HCM cũng đã có công văn đề xuất gửi Bộ GD-ĐT về xét đặc cách cho thí sinh thi đợt 2 tại hội đồng thi Sở GD-ĐT TP HCM.

Theo UBND TP HCM, TP còn 3.234 thí sinh đủ điều kiện thi đợt 2 nhưng do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại TP, TP đã thực hiện cách ly xã hội toàn TP theo tinh thần của Chỉ thị 16 trong vòng 15 ngày, kể từ ngày 9-7.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố đang diễn biến phức tạp, số ca mắc mỗi ngày trên 3.000 ca trong những ngày gần đây.

Do đó, việc tổ chức thi đợt 2 là khó có thể thực hiện. Không tạo được tâm lý an tâm cho phụ huynh và cả thí sinh. Khó có thể thực hiện toàn diện vừa đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch bệnh đáp ứng yêu cầu khách quan, công bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh.