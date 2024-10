Nóng: Tóc Tiên - Minh Hằng lên tiếng tin đồn cạch mặt

Chiều 16/10, 30 chị đẹp chính thức ra mắt công chúng và có nhiều chia sẻ thú vị liên quan đến chương trình. Dù tập 1 chưa phát sóng, nhưng trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều thông tin liên quan đến mới quan hệ giữa các chị đẹp. Một trong số đó là tin đồn Minh Hằng - Tóc Tiên trục trặc, "bằng mặt không bằng lòng", 2 FC đối đầu nhau... Ngay sau khi nghi vấn này lan rộng, Tóc Tiên và Minh Hằng có động thái đăng clip thân thiết bên nhau. Và mới đây, tại họp báo, cả hai đã đối diện thẳng thắn và trực tiếp lên tiếng làm rõ thông tin.

Cụ thể, khi được hỏi về tin đồn mâu thuẫn với Minh Hằng, Tóc Tiên cho rằng khi tập hợp quá nhiều người với các cá tính khác nhau thì sẽ có tranh cãi, nhưng điều quan trọng là biết lắng nghe, nhường nhịn lẫn nhau. Nữ ca sĩ nêu ý kiến: "Trong bất kỳ chương trình nào mà tập hợp rất nhiều nghệ sĩ thì chuyện bị so sánh, nhận xét giữ họ sẽ xảy ra, không chỉ riêng gì tôi hay chị Minh Hằng mà còn với các chị đẹp khác nữa, đó là chuyện hết sức bình thường. Tôi chỉ mong khán giả hiểu các chị đẹp đến với nhau trong mùa này đều dặn dò nhau là hạn chế tối đa những xích mích, có vấn đề sẽ phải đối thoại trực tiếp để giải quyết. Mấy chị em đến đây không phải để ganh đua, xem coi ai hát hay hơn mà đến đây để cống hiến cho khán giả, tạo nên những tổ hợp mà mọi người chưa bao giờ nhìn thấy trước kia".

Clip: Tóc Tiên đáp trả khéo léo khi bị hỏi về tin đồn mâu thuẫn với Minh Hằng (Nguồn: Đi soi sao đi)

Tóc Tiên cho biết giữa cô và Minh Hằng cũng như các chị đẹp khác đã đặt ra quy tắc hạn chế xích mích, để sau khi làm việc xong còn có thể nhìn mặt nhau. Chị đẹp Tóc Tiên thổ lộ: "2 người chơi với nhau còn gây lộn, huống chi là 30 con người với nhau. Mục tiêu của chị em phụ nữ chúng em đến đây không phải để tạo drama đâu. Chúng tôi đến đây để phá bỏ định kiến đó, mọi người cứ hay mặc định 2 người phụ nữ hợp lại sẽ thành cái chợ, chúng tôi ồn thiệt nhưng ồn trong sự nhường nhịn nhau.

Khi làm việc chung, tôi hay nói thẳng là hy vọng sau chương trình vẫn có thể gặp nhau, nhìn mặt nhau. Mâu thuẫn là việc chắn chắn xảy ra, khẳng định luôn, khi làm việc ai cũng có cá tính riêng nhưng mà phải biết nhường nhịn nhau, lắng nghe nhau và cùng nhau tạo nên tiết mục hay nhất. Tôi với chị Hằng chắc không cần chứng minh hay giải thích gì đâu, vì cái gì chúng tôi đối xử thật với nhau thì mọi người đã thấy ngay ạ".

Tóc Tiên cho biết cô đặt ra quy tắc nhường nhịn, cùng nhau giải quyết vấn đề thay vì bùng nổ mâu thuẫn

Về phía Minh Hằng, cô thoải mái đùa giỡn với Tóc Tiên giữa sự kiện. "Bé Heo" thừa nhận đã từng phát sinh vấn đề nhưng sau đó cùng nhau ngồi xuống và chọn cách giải quyết tốt nhất. Minh Hằng phản hồi nhưu sau: "Những ngày qua chúng tôi cũng có nghe thông tin rồi. Tôi với Tóc Tiên đã quay 1 clip đăng trên mạng rồi đó, chúng tôi đã làm gì đâu? (cười). Những chị đẹp ở đây đều có xuất phát điểm khác nhau. Thật sự, tụi em cũng đã có vấn đề rồi, nhưng tụi em chịu ngồi xuống, lắng nghe và giải quyết theo hướng đúng chuyên môn rồi chứ không có vấn đề gì cả. Tất cả thông tin ngoài kia là chỉ do ngoài kia nói, còn chúng tôi vẫn rất bình tĩnh khi xử lý công việc cũng như phối hợp làm sao để chương trình tốt đẹp nhất. Tóc Tiên là người rất giỏi, giỏi lắm".

Clip: Tóc Tiên lên tiếng, Minh Hằng khẳng định cả hai vẫn rất bình thường

Minh Hằng dành nhiều lời khen cho Tóc Tiên tại sự kiện

Ngay khi tin đồn vừa rầm rộ, Tóc Tiên cũng đăng ảnh bên Đồng Ánh Quỳnh, Minh Hằng và khéo đáp trả: "Chúng tôi tham gia Chị Đẹp Đạp Gió để phá bỏ định kiến cứ hễ phụ nữ là phải ghét nhau. Chúng tôi úm ba la xì bùm nhau". Minh Hằng cũng phối hợp bình luận vui vẻ bên dưới bài đăng của Tóc Tiên.

Minh Hằng và Tóc Tiên đăng khoảnh khắc đu trend "Đã làm gì đâu, ai làm gì đâu, đã chạm vào đâu" để đáp trả nghi vấn trục trặc

Minh Hằng là một trong những nghệ sĩ đa tài của làng showbiz Việt, giọng ca ngọt ngào tạo nên những bài hát ấn tượng: Một Vòng Trái Đất, Ngôi Sao Cô Đơn... hay bén duyên với phim ảnh qua các sản phẩm: Gọi Giấc Mơ Về, Giải Cứu Thần Chết, Ngôi Nhà Hạnh Phúc... Cô chia sẻ khi tham gia Đạp gió: "Trong hai năm qua Hằng đã tạm ngừng mọi hoạt động của mình để hoàn thành nghĩa vụ cho gia đình nhỏ của Hằng. Và bây giờ Hằng cảm thấy mình đã sẵn sàng để trở lại với công việc, cũng như tràn đầy năng lượng. Đó là một trong những lý do Hằng tham gia chương trình Chị đẹp".

Minh Hằng có 21 năm kinh nghiệm, là nhân tố được quan tâm ở Chị Đẹp Đạp Gió

Tóc Tiên ghi dấu ấn sự nghiệp với loạt ca khúc như: Có Ai Thương Em Như Anh, Nếu Anh Là Em hay đậm chất R&B của Like This Like That, 1 Cọng Tóc Mai, 906090... Tóc Tiên còn tham gia phim điện ảnh Thanh Sói. Cô tham gia nghệ thuật từ năm 14 tuổi, đến nay đã có 21 năm kinh nghiệm. Nữ ca sĩ từng đăng bức ảnh pha trò cùng Ngọc Phước và chia sẻ hài hước lý do quyết định đến với Chị đẹp đạp gió: "Tôi tham gia không phải để vô thành đoàn. Tôi tham gia để được đi nội trú. Chất lượng chương trình thì tôi không biết. Chứ ồn là chắc chắn". Tại họp báo, Tóc Tiên còn thừa nhận cô là "người của chương trình" cài vào để hối thúc các chị đẹp.

Tóc Tiên cũng có 21 năm kinh nghiệm, được nhiều khán giả đặt kỳ vọng tỏa sáng và giành thứ hạng cao khi ghi danh chương trình

Đội hình Chị đẹp đạp gió đã được chính thức công bố, năm nay có nhiều cái tên được khán giả mong chờ. Cụ thể, 30 cái tên bao gồm: Diva Mỹ Linh, Thu Phương, Minh Hằng, Đồng Ánh Quỳnh, Ngọc Phước, Thiều Bảo Trâm, Vũ Ngọc Anh, Thảo Trang, Gil Lê, Hạnh Sino, Xuân Nghi, DJ Mie, Dương Hoàng Yến, Thu Ngọc, Hậu Hoàng, cựu VĐV Thuý Hiền, Tuimi, Ngọc Thanh Tâm, MisThy, Maitinhvi, Kiều Anh, VĐV Châu Tuyết Vân, Ngọc Ánh, Bùi Lan Hương, Phạm Quỳnh Anh, Hoàng Yến Chibi, Ái Phương, Tóc Tiên, Phương Thanh, Minh Tuyết.