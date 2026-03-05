NÓNG: Tòa án quốc tế chính thức bác đơn kháng cáo, tuyển Malaysia chắc chắn bị xử thua Việt Nam

Trang The Star (Malaysia) đưa tin, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã chính thức bác đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia. Án phạt mà FIFA đã công bố trước đó được giữ nguyên, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bao gồm Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel tiếp tục thi hành án treo giò 1 năm. Điều khoản giảm nhẹ duy nhất mà FIFA đồng ý là nhóm cầu thủ này được phép tập luyện với CLB trong thời gian treo giò.

Đội tuyển Malaysia nhận án phạt nặng từ FIFA do hành vi sử dụng cầu thủ nhập tịch trái phép

Về phần đội tuyển Malaysia, họ vẫn bị giữ nguyên án phạt xử thua 3 trận giao hữu quốc tế gặp Singapore, Palestine và Cape Verde. Với phán quyết từ CAS, LĐBĐ châu Á (AFC) cũng đã sẵn sàng công bố quyết định của mình. Tuyển Malaysia sẽ không thể thoát khỏi việc bị xử thua 2 trận gặp Việt Nam và Nepal thuộc vòng loại Asian Cup 2027 do sử dụng cầu thủ nhập tịch trái phép.

Thậm chí, một số trang báo Malaysia còn lo ngại việc đội tuyển Malaysia có thể bị gạch tên luôn khỏi vòng loại Asian Cup 2027. Trong trường hợp này, trận đấu lượt về giữa Việt Nam và Malaysia dự kiến diễn ra ngày 31/3 tới trên SVĐ Thiên Trường (Ninh Bình) sẽ không được tổ chức.

Nhưng dù AFC dùng phương án nào, đội tuyển Việt Nam đã cầm chắc tấm vé tham dự VCK Asian Cup 2027.