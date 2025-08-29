Tòa án Thái Lan ngày 29/8 đã ra phán quyết bãi nhiệm Thủ tướng đối với Paetongtarn Shinawatra, cho rằng cuộc gọi gây tranh cãi giữa bà và cựu lãnh đạo Campuchia Hun Sen vi phạm quy tắc đạo đức. Động thái này được CNN đánh giá là sẽ đẩy đất nước Đông Nam Á vào một vòng xoáy bất ổn chính trị mới.

Bà Paetongtarn, con gái của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, trở thành nữ thủ tướng trẻ nhất của quốc gia này vào tháng 8 năm 2024 và chỉ mới tại vị được một năm.

Trong đoạn ghi âm bị rò rỉ, diễn ra vào ngày 15/6 khi căng thẳng biên giới giữa Thái Lan và Campuchia leo thang, bà Paetongtarn được cho là đã gọi cựu thủ tướng Campuchia là “chú” và có phát ngôn mang tính chỉ trích giới tướng lĩnh Thái Lan.

Bà cũng nói thêm rằng: “Nếu chú cần gì, cứ nói với cháu, cháu sẽ lo liệu” - phát ngôn gây tranh cãi này đã trở thành trọng tâm trong vụ kiện chống lại bà.

Bà Paetongtarn đã lên tiếng xin lỗi người dân Thái Lan “nếu ai cảm thấy bất an hoặc khó chịu về vấn đề này”, đồng thời khẳng định những phát ngôn của bà chỉ là một chiến thuật đàm phán nhằm xoa dịu căng thẳng.

Hôm 1/7, tòa án đã đình chỉ bà khỏi chức vụ thủ tướng, tuy nhiên bà vẫn giữ ghế Bộ trưởng Văn hóa sau một đợt cải tổ nội các.

Theo CNN, phán quyết của Tòa án Hiến pháp Thái Lan hôm 29/8 đánh dấu một đợt sóng mới trong dòng chảy chính trị đầy biến động của Thái Lan.