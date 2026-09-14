Nóng: Tesla của tỷ phú Elon Musk lập công ty tại Việt Nam

Tesla Motors Việt Nam bắt đầu hoạt động từ ngày 11/9/2026, đặt trụ sở tại TP.HCM. Đáng chú ý, một trong ba người đại diện theo pháp luật là David Jon Feinstein - lãnh đạo từng đứng tên tại nhiều pháp nhân Tesla trên thế giới.

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Tesla Motors Việt Nam có mã số doanh nghiệp 0319706343, tên tiếng Anh là Tesla Motors Vietnam Limited Liability Company.

Doanh nghiệp bắt đầu hoạt động từ ngày 11/9/2026, theo mô hình công ty TNHH một thành viên. Trụ sở được đặt tại Mê Linh Point Tower, số 2 Ngô Đức Kế, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Tesla Motors Việt Nam có ba người đại diện theo pháp luật gồm David Jon Feinstein, Isabel Ching Fan và Nguyễn Mạnh Hùng. Theo hồ sơ doanh nghiệp, địa chỉ liên lạc của hai lãnh đạo nước ngoài được đăng ký lần lượt tại Hong Kong và Austin, Texas, Mỹ.

Trong số này, David Jon Feinstein là cái tên đáng chú ý. Ông từng xuất hiện trong bộ máy quản lý của nhiều pháp nhân Tesla tại các thị trường khác nhau.

Trong báo cáo năm 2025 của Tesla Motors Canada ULC, David Jon Feinstein ký với chức danh Director, đồng thời xác nhận có thẩm quyền đại diện cho Tesla Motors Canada ULC và Tesla Toronto Automation ULC.

Tại Đài Loan, hồ sơ của Tesla Motors Taiwan Limited cũng ghi David Jon Feinstein là Director, đồng thời là người đại diện cho Tesla International B.V., một pháp nhân trong hệ thống Tesla.

Việc một lãnh đạo đang xuất hiện tại nhiều pháp nhân Tesla trên thế giới đồng thời đứng tên người đại diện theo pháp luật của Tesla Motors Việt Nam là dấu hiệu rõ ràng cho thấy công ty mới thành lập tại TP.HCM có liên hệ với hệ thống Tesla toàn cầu.

Đăng ký hoạt động liên quan đến ô tô và phụ tùng

Theo hồ sơ đăng ký, Tesla Motors Việt Nam có các ngành nghề liên quan đến kinh doanh ô tô, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô, cùng hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối hàng hóa.

Phần mô tả ngành nghề cũng đề cập các quy định áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Sự xuất hiện của pháp nhân Tesla Motors Việt Nam là động thái đáng chú ý trong bối cảnh hãng xe điện do tỷ phú Elon Musk đứng đầu đến nay chưa có hoạt động bán xe chính thức quy mô lớn tại Việt Nam.

Tesla hiện là một trong những hãng xe điện lớn nhất thế giới, với các dòng xe như Model 3, Model Y, Model S, Model X và Cybertruck. Ngoài ô tô điện, tập đoàn còn phát triển hệ thống pin lưu trữ năng lượng, trạm sạc và các giải pháp năng lượng.

Tuy nhiên, Tesla hiện chưa công bố chi tiết kế hoạch kinh doanh tại Việt Nam, như thời điểm bán xe, mở showroom, xây dựng hệ thống trạm sạc hay danh mục sản phẩm sẽ được phân phối.