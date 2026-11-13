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NÓNG: Sập 3 căn nhà liền kề trên đường Bùi Văn Ba ở TP.HCM

Minh Tuệ
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Trưa 13/11, Công an phường Tân Thuận cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM đang phong toả điều tra vụ nghi nổ bình gas gây sập nhiều căn nhà trên địa bàn.

Trước đó, sáng cùng ngày, người dân nghe tiếng nổ lớn phát ra ở căn nhà đường Nguyễn Văn Ba, phường Tân Thuận, TP.HCM. Khi chạy ra mọi người nhìn thấy căn nhà đổ sập.

Nhiều người dân hoảng sợ tìm cách di chuyển ra khu vực an toàn và báo cơ quan chức năng.

Clip hiện trường sự việc (Nguồn: CACC)

Vụ sập nhà kéo theo nhiều gạch đá, xà bần tràn ra một phần mặt đường Bùi Văn Ba. Do đây là tuyến đường có mật độ phương tiện lưu thông lớn vào giờ cao điểm trưa, giao thông qua khu vực bị ùn ứ kéo dài.

Công an có mặt phong tỏa hiện trường, căng dây cảnh báo và tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông. Hiện cơ quan chức năng đang thống kê mức độ thiệt hại và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tags

Tân Thuận

sập nhà

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