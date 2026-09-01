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Nông sản Thủ đô chinh phục thị trường từ minh bạch nguồn gốc

Ngọc Quỳnh
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Trong bối cảnh thị trường ngày càng coi trọng chất lượng, an toàn và tính minh bạch, truy xuất nguồn gốc đang trở thành “tấm vé” để nông sản Hà Nội nâng sức cạnh tranh. Từ vùng sản xuất, quy trình canh tác đến khâu sơ chế, đóng gói và tiêu thụ, việc hình thành “lý lịch điện tử” cho từng sản phẩm không chỉ giúp người tiêu dùng yên tâm mà còn mở rộng cánh cửa vào những thị trường có tiêu chuẩn cao.

Minh bạch để tạo dựng niềm tin

Tại xã Phú Xuyên, Công ty Cổ phần và kinh doanh thực phẩm an toàn Vinh Hà đã đầu tư trang trại trồng rau sạch, cây ăn quả với quy mô 5ha, trong đó 3ha sản xuất theo phương pháp hữu cơ. Cùng với việc kiểm soát quy trình sản xuất, doanh nghiệp chú trọng minh bạch thông tin sản phẩm thông qua tem mã QR. Chỉ với một thao tác quét mã, người tiêu dùng có thể tiếp cận thông tin về nguồn gốc, xuất xứ và thời gian sử dụng sản phẩm. Đây được xem là một trong những giải pháp giúp doanh nghiệp tạo dựng niềm tin, đồng thời nâng cao giá trị nông sản trên thị trường. Theo bà Đồng Thị Vinh, Giám đốc Công ty Cổ phần và kinh doanh thực phẩm an toàn Vinh Hà, doanh nghiệp hiện có 44 sản phẩm, trong đó 8 sản phẩm rau, củ, quả đạt chứng nhận OCOP, gồm rau muống tiến vua, cải xanh, cải ngọt, cải chíp, cải bó xôi, bắp cải, cà chua và bưởi.

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Cùng với việc kiểm soát quy trình sản xuất, Công ty Cổ phần và kinh doanh thực phẩm an toàn Vinh Hà chú trọng minh bạch thông tin sản phẩm thông qua tem mã QR. Ảnh: PV

Các sản phẩm của doanh nghiệp đang được cung cấp ổn định cho hàng trăm hộ gia đình tại các khu chung cư, hơn 20 bếp ăn trường học trong và ngoài địa phương. Rau hữu cơ của Vinh Hà cũng đã có mặt tại một số hệ thống cửa hàng thực phẩm sạch và siêu thị. Doanh nghiệp đã từng bước hình thành chuỗi liên kết từ vùng nguyên liệu, tổ chức sản xuất đến sơ chế và tiêu thụ. Trong chuỗi đó, truy xuất nguồn gốc không đơn thuần là một chiếc tem trên bao bì mà trở thành công cụ để doanh nghiệp kiểm soát chất lượng, nâng cao giá trị sản phẩm và giảm thiểu rủi ro trong sản xuất, kinh doanh.

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Công ty cổ phần Tiên Viên (phường Chương Mỹ) cũng lựa chọn truy xuất nguồn gốc là một phần trong quy trình kiểm soát chất lượng. Ảnh: PV

Công ty cổ phần Tiên Viên (phường Chương Mỹ) cũng lựa chọn truy xuất nguồn gốc là một phần trong quy trình kiểm soát chất lượng. Doanh nghiệp hiện duy trì quy mô hơn 70.000 con gà đẻ trứng trên diện tích khoảng 10ha, đồng thời đầu tư hệ thống sơ chế, đóng gói hiện đại với công suất khoảng 200.000 quả trứng/ngày. Theo ông Đặng Đình Tiên, Giám đốc Công ty cổ phần Tiên Viên, để tạo sự khác biệt và giúp người tiêu dùng nhận diện sản phẩm, trứng gia cầm của doanh nghiệp đều được dán tem QR. Nhờ áp dụng quy trình chăn nuôi khép kín, kiểm soát chặt chẽ các khâu sản xuất, mỗi tháng doanh nghiệp cung ứng khoảng 2 triệu quả trứng và hơn 2 tấn thịt gà cho các hệ thống siêu thị, nhà hàng lớn. Hệ thống chuồng kín cùng quy trình quản lý đồng bộ cũng giúp doanh nghiệp kiểm soát tốt hơn các nguy cơ dịch bệnh, hạn chế rủi ro sinh học và bảo đảm yêu cầu về an toàn thực phẩm.

Những mô hình trên cho thấy, khi truy xuất nguồn gốc được gắn với quy trình sản xuất thực chất, doanh nghiệp không chỉ cung cấp thêm thông tin cho khách hàng mà còn có thêm công cụ quản trị toàn bộ chuỗi sản xuất.

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Khi truy xuất nguồn gốc được gắn với quy trình sản xuất thực chất, doanh nghiệp không chỉ cung cấp thêm thông tin cho khách hàng mà còn có thêm công cụ quản trị toàn bộ chuỗi sản xuất. Ảnh: PV

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Theo bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Trưởng phòng Chất lượng và phát triển thị trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội), minh bạch quy trình sản xuất không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu mà còn tạo nền tảng cho một nền nông nghiệp hiện đại, có trách nhiệm và phát triển bền vững. Hà Nội hiện duy trì vận hành, phát triển “Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm sản thủy sản thực phẩm thành phố Hà Nội”. Lũy kế đã có 12.313 sản phẩm của 3.267 cơ sở tham gia hệ thống. Đây là nền tảng quan trọng để tăng khả năng kiểm soát, minh bạch thông tin và kết nối sản phẩm với thị trường.

Từ “chiếc tem” đến “lý lịch điện tử” của nông sản

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, nông sản Hà Nội vẫn còn những điểm nghẽn cần tháo gỡ. Đó là chất lượng sản phẩm giữa các vùng sản xuất chưa thật sự đồng đều; việc ghi chép, cập nhật dữ liệu trong quá trình sản xuất ở một số nơi còn hạn chế; khả năng chứng minh nguồn gốc của một số sản phẩm chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu từ các đối tác. Trong khi đó, các thị trường ngày càng đặt ra những yêu cầu khắt khe về vùng trồng, quy trình sản xuất, dư lượng hóa chất, an toàn thực phẩm và khả năng truy xuất từng công đoạn. Vì vậy, nếu chỉ dừng lại ở việc dán mã QR trên bao bì mà không có dữ liệu đầy đủ, chính xác phía sau thì truy xuất nguồn gốc khó phát huy hiệu quả thực chất.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Hà Nội Trương Văn Nhung cho biết, nguồn gốc minh bạch và kiểm soát chất lượng là con đường quan trọng nhất để nông dân khẳng định giá trị nông sản của mình. Do đó, người sản xuất phải thay đổi tư duy, coi sản xuất an toàn không chỉ nhằm bán được sản phẩm với giá cao hơn mà còn là trách nhiệm đối với cộng đồng và thị trường. Khi người nông dân chủ động ghi chép, tuân thủ quy trình và minh bạch thông tin, sản phẩm sẽ có cơ sở để xây dựng thương hiệu lâu dài.

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Khi người nông dân chủ động ghi chép, tuân thủ quy trình và minh bạch thông tin, sản phẩm sẽ có cơ sở để xây dựng thương hiệu lâu dài. Ảnh: PV

Ở góc độ quản lý, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Tạ Văn Tường cho rằng, trong thời gian tới Sở sẽ tiếp tục siết chặt quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và dữ liệu trong toàn chuỗi sản xuất chế biến, tiêu thụ. Thành phố cũng tăng cường kiểm tra, giám sát, hậu kiểm, gắn sản xuất an toàn với mở rộng thị trường tiêu thụ, nhất là đối với các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền. “Siết chặt an toàn thực phẩm, minh bạch nguồn gốc không chỉ bảo vệ sức khỏe người dân mà còn củng cố niềm tin đối với nông sản Thủ đô, hướng tới nền nông nghiệp hiện đại, bền vững và hội nhập”, ông Tạ Văn Tường nhấn mạnh.

Khi mỗi sản phẩm có một “lý lịch điện tử” rõ ràng, từ nơi sản xuất, giống, vật tư, quy trình chăm sóc đến sơ chế, đóng gói và phân phối, nông sản Thủ đô sẽ không chỉ bán được sản phẩm mà còn bán được niềm tin. Đây chính là nền tảng để nông sản Hà Nội nâng giá trị, giảm rủi ro và từng bước chinh phục những thị trường ngày càng coi trọng chất lượng và tính minh bạch.

Bài viết này có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.

Tags

Truy xuất nguồn gốc

thực phẩm an toàn

ocop

minh bạch

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