Nóng: Rộ tin Trung Quốc bỏ giải FIFA ASEAN CUP vì bất đồng với FIFA

Cụ thể, một số trang như Zhibo, Sohu hay Ifeng của Trung Quốc đã đăng tải thông tin rất đáng chú ý rằng LĐBĐ Trung Quốc sẽ không cử ĐTQG tham dự giải đấu FIFA ASEAN Cup 2026, bất chấp việc họ từng nhận lời dự giải từ trước đó.

Lý do dẫn tới sự thay đổi quyết định này xuất phát từ việc LĐBĐ Trung Quốc (CFA) bất đồng với FIFA trong các điều khoản thương mại.

Zhibo đưa tin: “Các nguồn tin cho biết đội tuyển Trung Quốc đã từ bỏ quyền quyết định về việc tham gia giải FIFA ASEAN Cup 2026, có lẽ vì chính họ cũng gặp khó khăn trong việc đưa ra quyết định.

Tính đến thời điểm hiện tại, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc vẫn chưa chính thức thông báo liệu đội tuyển quốc gia Trung Quốc có tham gia Cúp Đông Nam Á do FIFA tổ chức (FIFA ASEAN Cup) hay không, giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10 năm nay. Được biết, nếu FIFA áp dụng cách tiếp cận linh hoạt hơn về quyền thương mại và các vấn đề khác, thì khả năng đội tuyển Trung Quốc tham gia sẽ cao hơn”.

Trong khi đó, trang Ifeng cho rằng đội nhà sẽ không dự Giải FIFA ASEAN Cup 2026:

“Giải FIFA ASEAN Cup 2026 được tổ chức lại và chia thành hai cấp độ. Đội tuyển Trung Quốc, cùng với Thái Lan (xếp hạng 93 thế giới), Việt Nam (xếp hạng 99), Indonesia (xếp hạng 122) và Ấn Độ (xếp hạng 136), sẽ tạo thành giải đấu cấp độ một (League 1). Một trong những địa điểm tổ chức giải đấu sẽ là Indonesia, trong khi địa điểm còn lại vẫn chưa được xác định.

Nhiều lý do khiến đội tuyển Trung Quốc có nhiều ý tưởng về việc tham gia giải đấu này. Trở lại với Asian Cup được tổ chức tại Ả Rập Xê Út vào tháng Giêng tới, Trung Quốc nằm cùng bảng với Iran, Syria và Kyrgyzstan. Iran và Syria chơi theo phong cách bóng đá Tây Á, trong khi Kyrgyzstan có những đặc điểm của bóng đá Trung Á.

Việc thi đấu với các đội Đông Nam Á có vẻ không phù hợp, đặc biệt là khi Trung Quốc vừa mới thi đấu với hai đội Đông Nam Á vào tháng Sáu; việc gặp lại họ ba tháng sau đó sẽ không hợp lý. Tuy nhiên, những lợi ích của việc tham gia Cúp Đông Nam Á cũng rất rõ ràng: họ không còn cần phải tốn công sức tìm đối thủ cho các trận đấu giao hữu.

Được biết, đội tuyển Trung Quốc đã từ bỏ quyền quyết định về việc tham gia, có lẽ vì chính họ cũng khó đưa ra quyết định”.

Trang Sohu lại đặt dòng tít: “Liệu đội tuyển Trung Quốc có tham gia Cúp Đông Nam Á (FIFA ASEAN Cup 2026)? Tính linh hoạt trong các điều khoản thương mại của FIFA là yếu tố then chốt”.

Sohu cho rằng khả năng tuyển Trung Quốc dự FIFA ASEAN Cup 2026 vẫn còn bỏ ngỏ nhưng rất có thể đội nhà sẽ rút lui.

“Giải FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ khởi tranh từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10 năm nay, và câu hỏi liệu đội tuyển Trung Quốc có tham gia hay không vẫn chưa được giải quyết. Mặc dù Liên đoàn bóng đá Trung Quốc chưa chính thức công bố quyết định, nhưng các cuộc thảo luận xung quanh chủ đề này đã diễn ra rất sôi nổi…

Hiện tại, quyền quyết định của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc về việc tham gia dường như phản ánh sự bất lực và do dự” – Sohu viết.

Trước khi xuất hiện thông tin Trung Quốc rút khỏi giải Giải FIFA ASEAN Cup 2026, giải đấu này dự kiến có sự tham dự của tất cả các đội thuộc khu vực Đông Nam Á và 3 đội khách mời gồm Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc) và Ấn Độ.

Trong trường hợp tuyển Trung Quốc rút lui, hạng 1 của giải Giải FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ chỉ còn 7 đội gồm Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Philippines, Ấn Độ, Malaysia và Singapore.

Với tuyển Trung Quốc, họ cũng đang chuẩn bị đá 2 trận giao hữu quốc tế dịp FIFA Days gặp 2 đại diện của Đông Nam Á là Singapore (ngày 5/6) và Thái Lan (ngày 9/6).