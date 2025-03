Nóng: Phát hiện vật bất thường ngay cạnh thi thể ca sĩ nhà YG vừa qua đời

Tối 10/3, truyền thông châu Á rúng động trước sự ra đi đột ngột của nam ca sĩ đình đám Hàn Quốc Wheesung. Tới sáng 12/3, tờ Chosun Ilbo đưa tin, cơ quan chức năng đã phát hiện ống tiêm ngay cạnh thi thể của cố nghệ sĩ trong quá trình khám nghiệm hiện trường. Đại diện từ Cơ quan Pháp y Quốc gia Hàn Quốc cho biết đã tiến hành khám nghiệm tử thi Wheesung trong ngày hôm nay (12/3) để làm rõ nghi vấn nam nghệ sĩ dùng ma túy, đồng thời xác định xem loại chất anh sử dụng có bị cấm hay không. Phía cảnh sát thận trọng đưa ra tuyên bố: "Chúng tôi không thể tiết lộ thêm điều gì khác vì cuộc điều tra vẫn đang diễn ra".

Bên cạnh đó, đại diện phía gia đình nam ngôi sao tiết lộ, lễ viếng Wheesung sẽ được tổ chức tại nhà tang lễ bệnh viện Samsung Seoul vào 2 ngày nữa. Và lễ tiễn đưa cố nghệ sĩ sẽ diễn ra vào ngày 16/3 tới đây. Gia đình dự kiến chôn cất nam ca sĩ 8X ở công viên nghĩa trang Gwangneung.

Cảnh sát phát hiện ống tiêm ngay gần thi thể Wheesung, hiện tích cực tiến hành điều tra nguyên nhân cái chết của nam ca sĩ

Trước đó, vào tối 10/3, Wheesung được phát hiện qua đời trong tình trạng ngừng tim vào lúc 20h29 (giờ Hàn Quốc). Ban đầu, cảnh sát xem xét khả năng nam ca sĩ 43 tuổi tự tử hoặc dùng thuốc quá liều. Cơ quan chức năng cho hay, không có dấu hiệu xâm nhập từ bên ngoài vào căn hộ nơi phát hiện thi thể cố nghệ sĩ.

Thông tin Wheesung đột ngột qua đời tại nhà riêng khiến công chúng không khỏi bàng hoàng, âu cũng là bởi anh vừa lên kế hoạch tổ chức concert chung với ca sĩ KCM vào ngày 15/3 sắp tới tại Busan. Khoảng 1 tuần trước, Wheesung còn chia sẻ ảnh trên mạng xã hội cùng lời nhắn: "Giảm cân xong rồi, hẹn gặp ngày 15/3".

Hình ảnh cuối cùng của nam ca sĩ khiến người hâm mộ không khỏi xót xa

Wheesung sinh năm 1982, ra mắt năm 2002 dưới trướng "ông lớn" YG Entertainment. Nam ca sĩ nhanh chóng nổi lên nhờ chất giọng nội lực, giàu cảm xúc. Anh sở hữu nhiều bản hit trong thập niên 2000 như With Me, Can't We, Insomnia, Love Is Delicious...

Tuy nhiên đến năm 2019, nam ca sĩ vướng lao lý vì sử dụng trái phép thuốc gây mê propofol. Wheesung từng bất tỉnh vì sử dụng etomidate - 1 loại thuốc có tác dụng tương tự propofol. Cuối cùng, nam nghệ sĩ bị kết án 1 năm tù treo trong 2 năm vào năm 2021. Sau cú vấp ngã, Wheesung tích cực trở lại làng nhạc.