NÓNG: Ông Putin đồng ý gặp trực tiếp ông Zelensky, Mỹ-châu Âu chốt phương án đảm bảo an ninh cho Ukraine

Khả năng diễn ra một cuộc họp 3 bên giữa Nga - Ukraine - Mỹ đã được ông Trump thảo luận với ông Putin trong cuộc điện đàm sau khi họp với các lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng ngày 18/8.

"Vào cuối buổi họp, tôi đã gọi cho Tổng thống Putin và bắt đầu sắp xếp một cuộc gặp, tại một địa điểm sẽ được xác định, giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky", ông Trump đăng trên Truth Social, "Sau khi cuộc gặp đó diễn ra, chúng tôi sẽ có một cuộc họp ba bên, bao gồm 2 Tổng thống, cùng với tôi. Một lần nữa, đây là một bước đi rất tốt, bước đầu cho một cuộc chiến đã kéo dài gần bốn năm".

Điện Kremlin đã xác nhận cuộc gọi, đồng thời cho biết thêm rằng ông Trump và ông Putin đã nói chuyện trong khoảng 40 phút.

Theo Trợ lý Điện Kremlin Yurki Ushakov, hai nhà lãnh đạo đã bày tỏ lập trường ủng hộ đối thoại trực tiếp giữa Nga và Ukraine, cũng như thảo luận về khả năng tăng cường số lượng đại diện. Ông Ushakov mô tả cuộc gọi là "thẳng thắn" và "mang tính xây dựng", đồng thời cho biết thêm rằng Trump và Putin đã đồng ý tiếp tục liên lạc về vấn đề Ukraine.

Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng tiết lộ với NBC News rằng, ông Trump "đã nhận cuộc gọi của Tổng thống Putin tại Phòng Bầu dục. Tổng thống Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu đã cùng Tổng thống Trump đến Phòng Bầu dục sau khi cuộc gọi kết thúc" để gặp riêng.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho hay, ông Putin đã đồng ý gặp ông Zelensky trong vòng 2 tuần.

Trong một cuộc họp báo sau khi gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng, Zelensky cho biết ông sẵn sàng tiến hành cuộc gặp với ông Putin với "bất kỳ hình thức nào", và sẽ tham gia cuộc gặp ba bên sau đó, tùy thuộc vào diễn biến của cuộc gặp đầu tiên.

Tổng thống Ukraine nhấn mạnh rằng ông không muốn áp đặt điều kiện cho cuộc gặp: "Tôi tin rằng chúng tôi nên gặp nhau một cách vô điều kiện và nghĩ tới hướng đi tiếp theo nhằm kết thúc cuộc chiến".

Đảm bảo an ninh cho Ukraine

Các nhà lãnh đạo tập trung tại Nhà Trắng hôm nay không thảo luận về việc vẽ lại ranh giới của Ukraine vì đó là vấn đề mà Tổng thống Volodymyr Zelensky sẽ giải quyết tại cuộc họp ba bên tiềm năng có sự tham gia của Nga, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte cho biết.

"Chúng tôi chưa thảo luận về vấn đề này hôm nay", ông nói với Fox News khi được hỏi về vấn đề này. "Mọi người đều hiểu rõ, bao gồm cả [Tổng thống Mỹ Donald Trump], rằng khi nói đến lãnh thổ, thì chính tổng thống Ukraine phải thảo luận vấn đề này trong cuộc họp ba bên và có thể sẽ có thêm nhiều cuộc thảo luận sau đó với Tổng thống Nga Vladimir Putin".

Các nhà lãnh đạo đều thống nhất rằng để thảo luận về vấn đề lãnh thổ, cần phải có các đảm bảo an ninh, ông Rutte nói và cho biết thêm rằng mọi quốc gia trong liên minh đều phải nhất trí về ý nghĩa của những đảm bảo này.

Chia sẻ về vấn đề đảm bảo an ninh cho Ukraine, ông Trump cho biết, hoạt động này "sẽ được các quốc gia châu Âu khác nhau cung cấp, với sự phối hợp của Mỹ".

"Mọi người đều rất vui mừng về khả năng đạt được HÒA BÌNH cho Nga/Ukraine", ông Trump đăng trên Truth Social.

Trả lời báo giới sau sau cuộc gặp, ông Zelensky tiết lộ thêm thông tin về vấn đề đảm bảo an ninh cho Ukraine, trong đó bao gồm kế hoạch mua 90 tỷ đô la vũ khí của Mỹ thông qua nguồn tài trợ của châu Âu.

Ông Zelensky cũng cho biết một phần khác của các đảm bảo này sẽ liên quan đến việc Ukraine sản xuất máy bay không người lái, một phần sẽ được Mỹ mua.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine cũng lưu ý rằng vấn đề này vẫn đang được thảo luận và thỏa thuận chính thức sẽ có trong tuần tới hoặc 10 ngày tới.