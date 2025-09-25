Nóng: Người dân Hà Nội cần làm ngay 3 việc này khi thành phố “thần tốc” làm sạch dữ liệu đất đai trong 90 ngày

Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch 252, mở màn cho chiến dịch 90 ngày đêm làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, diễn ra trong giai đoạn 1/9 – 30/11/2025.

Trong bối cảnh này, câu hỏi được nhiều người dân đặt ra là: cần chuẩn bị gì để phối hợp với chính quyền? Theo hướng dẫn, các chủ sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cần chuẩn bị, rà soát lại: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở; CMND/CCCD; các giấy tờ liên quan đến biến động đất đai như chuyển nhượng, thừa kế hoặc tặng cho. Khi UBND phường, xã thông báo, người dân chỉ cần cung cấp hồ sơ để cán bộ quét và nhập vào hệ thống.

Việc làm sạch dữ liệu đất đai được đánh giá là vô cùng cần thiết, chiến dịch sẽ hoàn thiện toàn bộ cơ sở dữ liệu đất đai tại 126 đơn vị cấp xã của thành phố Hà Nội, bảo đảm các tiêu chí "Đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung".

Chiến dịch sẽ hoàn thiện toàn bộ cơ sở dữ liệu đất đai tại 126 đơn vị cấp xã của thành phố Hà Nội

Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ triển khai 4 nhóm công việc chính: Rà soát và chỉnh sửa dữ liệu hiện có; Thu thập giấy tờ của người dân ở những nơi chưa có dữ liệu số; Đồng bộ dữ liệu thành phố với cơ sở dữ liệu quốc gia và các ngành liên quan; Vận hành dịch vụ trực tuyến, gắn mã định danh cho từng thửa đất, tích hợp với địa chỉ số quốc gia để người dân có thể tra cứu thông tin nhanh chóng.

Dữ liệu sau khi được chuẩn hóa sẽ được kết nối và đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và dân cư, góp phần nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến và quản lý nhà nước về đất đai.

Kế hoạch cũng vạch ra một lộ trình chi tiết với các mốc thời gian rõ ràng, yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ từ nhiều đơn vị.

Từ ngày 16–25/9: Từ ngày 16/9, các cơ quan chức năng sẽ rà soát lại toàn bộ dữ liệu đã có, phân loại dữ liệu, tổ chức kết nối hệ thống; đến ngày 25/9 đối soát danh sách chủ sử dụng đất với cơ sở dữ liệu quốc gia.

Đến ngày 30/10: Đây là giai đoạn quan trọng nhất, nơi thông tin của hàng triệu người dân sẽ được xác thực và cập nhật.

Đến ngày 15/11: Tạo lập dữ liệu cho các thửa đất chưa có trong hệ thống.

Đến ngày 30/11: Toàn bộ dữ liệu sau khi được làm sạch và bổ sung sẽ được đồng bộ lên hệ thống trung ương, đánh dấu sự kết thúc của chiến dịch.

Để đảm bảo thành công cho chiến dịch, Hà Nội đã phân công trách nhiệm rõ ràng cho các đơn vị liên quan. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, điều phối. Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội sẽ là đơn vị trực tiếp thực hiện, xử lý các vướng mắc. Công an thành phố đóng vai trò quan trọng trong việc đối chiếu, xác thực thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng thời đảm bảo an toàn, bảo mật cho hệ thống.

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ chịu trách nhiệm truyền thông, đảm bảo mọi người dân đều nắm rõ tầm quan trọng và cách thức tham gia. Cuối cùng, Ủy ban nhân dân các phường, xã là đơn vị tuyến đầu, trực tiếp vận động và hỗ trợ người dân trong việc thu thập giấy tờ, số hóa tài liệu.



