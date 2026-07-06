Nóng: Neymar tuyên bố từ giã đội tuyển Brazil

Hành trình của Neymar cùng đội tuyển Brazil đã khép lại.

Nhà báo chuyên săn tin chuyển nhượng quốc tế Fabrizio Romano đưa tin trích dẫn phát biểu của Neymar sau trận thua Na Uy: "Tôi đã cố gắng và cố gắng. Mọi thứ bắt đầu ở đây, tại sân vận động Met Life, và tôi đã kết thúc ở đây. Giờ thì mọi chuyện đã chấm dứt rồi".

Sở dĩ Neymar nói như vậy, bởi trận ra mắt của anh trong màu áo đội tuyển Brazil diễn ra trên SVĐ Met Life (Mỹ). Và cũng chính SVĐ này là địa điểm tổ chức trận đấu Brazil thua Na Uy 1-2 tại vòng 1/8 World Cup 2026.

Neymar từ giã đội tuyển Brazil

Ở cuộc đọ sức với Na Uy, Neymar vào sân trong hiệp hai và gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ đối phương. Anh ghi bàn trên chấm 11m ở phút 90+10 nhưng không thể giúp tuyển Brazil lật ngược thế cờ.

Neymar đến với World Cup 2026 mà không có được trạng thái thể lực sung mãn. Xuyên suốt giải đấu, tiền đạo 34 tuổi vẫn phải nỗ lực điều trị chấn thương để có thể ra sân.

Bàn thắng vào lưới Na Uy là pha lập công thứ 80 của Neymar sau 130 trận đấu khoác áo đội tuyển Brazil. Anh là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử đội bóng xứ sở samba. Nhưng rất đáng tiếc khi Neymar lại chưa giành được bất cứ danh hiệu nào ở cấp độ ĐTQG.