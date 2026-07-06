Ronaldo chỉ thẳng mặt phóng viên: "Đúng! Là anh đó! Tôi biết anh ghét tôi!"

Ronaldo đã có động thái quyết liệt trong buổi họp báo tại World Cup 2026.

Trước thềm trận đấu vòng 1/8 World Cup 2026 giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, Ronaldo đã tham dự buổi họp báo. Trước mặt giới truyền thông, CR7 bất ngờ có động thái quyết liệt khi chỉ thẳng vào một phóng viên và nói: "Hãy cho anh ta đặt câu hỏi, anh ta vốn ghét tôi mà. Tôi muốn xem anh ta có thể hỏi được câu nào hay ho hôm nay không. Đúng! Là anh đó! Tôi biết anh ghét tôi".

Ronaldo rất thẳng thắn khi nói chuyện với phóng viên

Đối diện với thái độ từ Ronaldo, người phóng viên trong vụ việc liền đặt câu hỏi: "Điều gì là khó khăn nhất đối với anh khi thi đấu World Cup ở tuổi 41?".

Ronaldo đáp lại không hề nể nang: "Điều khó khăn nhất đối với tôi là nói chuyện với một số phóng viên ở đây. Đặc biệt là với những người không thích tôi, như anh chẳng hạn. Tôi chỉ cần nhìn một lần là nhớ mặt ngay".

Trực diện, không né tránh, đó vẫn luôn là tính cách của Ronaldo. CR7 đang cho thấy quyết tâm rất lớn trước trận đấu với Tây Ban Nha. Ở chiến thắng trước Croatia vừa qua, Ronaldo đã "phá dớp" và có bàn thắng đầu tiên ở vòng loại trực tiếp World Cup. Giờ đây mục tiêu của CR7 và đồng đội là vượt qua Tây Ban Nha để tiến thêm một bước gần hơn với chiếc cúp vàng.