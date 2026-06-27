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NÓNG: Mỹ bất ngờ tấn công Iran sau vụ bắn tàu ở Hormuz

Anh Thư
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Quân đội Mỹ tuyên bố họ đã tấn công vào các địa điểm phóng tên lửa và máy bay không người lái cũng như các trạm radar ven biển ở Iran.

Theo AP, hôm 26-6, Mỹ đã không kích Iran để đáp trả vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào một tàu chở hàng ở eo biển Hormuz một ngày trước đó.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết quân đội đã tấn công các địa điểm phóng tên lửa và UAV, cũng như các trạm radar ven biển ở Iran.

Các cuộc tấn công diễn ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Iran vi phạm thỏa thuận ngừng bắn vì tấn công một con tàu ở eo biển Hormuz. Ông nói với các phóng viên rằng "các bạn sẽ sớm biết" khi được hỏi liệu Mỹ có đáp trả hay không.

NÓNG: Mỹ tấn công Iran sau vụ tấn công tàu ở Hormuz - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong hội nghị chính sách của Liên minh Tín ngưỡng và Tự do tại khách sạn Washington Hilton ở Washington hôm 26-6 - Ảnh: AP

Nhà lãnh đạo Mỹ cho hay một chiếc UAV của Iran đã lọt qua mà không ai biết, tấn công một con tàu hôm 25-6.

“Chúng tôi đã bắn hạ 3 chiếc. Một trong số đó - tôi đoán vậy - chúng tôi không bắn trượt. Không ai ngờ tới điều đó” - ông Donald Trump phát biểu tại sự kiện hôm 26-6.

Tổng thống Mỹ đưa ra nhận xét này sau khi cho rằng Iran vẫn còn "một số khả năng, nhưng không nhiều".

Sau đó, một quan chức Mỹ am hiểu tình hình nói với AP các cuộc tấn công của Mỹ vào Iran đã kết thúc. Phát biểu này được đưa ra khoảng 1 giờ sau khi CENTCOM thông báo đã tấn công Iran.

Mới đây, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance viết trên mạng xã hội rằng Iran nên "nhấc điện thoại lên" nếu có bất đồng về thỏa thuận ngừng bắn.

“Bạo lực sẽ bị đáp trả bằng bạo lực” - ông Vance cảnh báo trên mạng xã hội X.

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