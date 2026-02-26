Nóng: Một văn phòng của Microsoft bị khám xét, điều tra khẩn

Cơ quan chống độc quyền của Nhật Bản vừa tiến hành khám xét văn phòng Microsoft Japan. Động thái nằm trong khuôn khổ cuộc điều tra của Ủy ban Thương mại Công bằng Nhật Bản (JFTC) nhằm làm rõ liệu “gã khổng lồ” phần mềm Mỹ này có hành vi cản trở không phù hợp đối với những khách hàng sử dụng nền tảng Azure khi họ muốn chuyển sang hoặc sử dụng các dịch vụ điện toán đám mây khác hay không.

Trọng tâm của cuộc điều tra xoay quanh các điều khoản hợp đồng và cấu trúc cấp phép phần mềm. Giới chức Nhật Bản được cho là đang xem xét liệu Microsoft có áp đặt các điều kiện kỹ thuật hoặc tài chính khiến khách hàng gặp khó khăn, tốn kém hơn khi triển khai phần mềm của hãng trên nền tảng đám mây đối thủ, thay vì sử dụng Microsoft Azure hay không. Nếu bị xác định là hành vi hạn chế cạnh tranh, vụ việc có thể tạo tiền lệ lớn cho toàn bộ thị trường điện toán đám mây tại Nhật Bản.

Microsoft hiện là một trong ba nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn nhất thế giới, cùng với Amazon (AWS) và Google (Google Cloud). Tại Nhật Bản, Azure đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp và khu vực công. Chính vì vậy, bất kỳ động thái nào bị cho là gây cản trở tính linh hoạt của khách hàng đều có thể ảnh hưởng sâu rộng đến môi trường cạnh tranh.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu các cơ quan quản lý toàn cầu “soi” hoạt động cấp phép phần mềm của Microsoft. Trước đó, Ủy ban châu Âu cũng từng điều tra các điều khoản cấp phép liên quan đến việc sử dụng phần mềm Windows và Office trên nền tảng đám mây đối thủ. Theo Reuters, nhiều nhà cung cấp đám mây châu Âu đã khiếu nại rằng chính sách giá và điều kiện sử dụng của Microsoft tạo ra lợi thế cạnh tranh không công bằng cho Azure.

Tại Nhật Bản, chính phủ đang đẩy mạnh các chính sách tăng cường cạnh tranh trong lĩnh vực số, đặc biệt sau khi thị trường điện toán đám mây ngày càng tập trung vào một số ít tập đoàn nước ngoài. Cuộc khám xét lần này cho thấy JFTC sẵn sàng áp dụng các biện pháp điều tra mạnh tay nếu nghi ngờ có hành vi lạm dụng vị thế thống lĩnh.

Về phía Microsoft, công ty chưa đưa ra bình luận chi tiết, nhưng trước đây hãng luôn khẳng định cam kết tuân thủ luật cạnh tranh và tạo môi trường mở cho khách hàng. Trong bối cảnh AI và dữ liệu lớn khiến nhu cầu điện toán đám mây bùng nổ, vụ việc tại Nhật Bản có thể trở thành một điểm nóng pháp lý mới, đặt ra câu hỏi lớn về cách các “ông lớn” công nghệ thiết kế mô hình kinh doanh và cấp phép trong kỷ nguyên số.

Nếu JFTC xác định có vi phạm, Microsoft có thể phải điều chỉnh chính sách hợp đồng hoặc đối mặt với các chế tài tài chính. Quan trọng hơn, đây có thể là bước đi tiếp theo trong làn sóng toàn cầu nhằm siết chặt quyền lực của các tập đoàn công nghệ trong hạ tầng số - nơi ranh giới giữa đổi mới sáng tạo và độc quyền thị trường ngày càng trở nên mong manh.

