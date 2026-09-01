Nóng: Một startup Việt lên kế hoạch sản xuất xe điện, đang xây nhà máy tại Hưng Yên

AVES, một startup công nghệ Việt Nam mới thành lập ngày 9/9/2026, đang xây dựng đội ngũ cho kế hoạch phát triển xe điện.

Thị trường xe điện Việt Nam chuẩn bị có thêm một cái tên mới.

Công ty Cổ phần Công nghệ và Năng lượng xanh AVES (AVES Technology & Green Energy JSC) cho biết đang phát triển các sản phẩm xe điện và dự kiến giới thiệu những sản phẩm đầu tiên vào mùa hè năm 2027.

Đáng chú ý, AVES là một doanh nghiệp rất mới. Theo thông tin doanh nghiệp cung cấp, công ty được thành lập ngày 9/9/2026, đặt trụ sở tại Hà Nội và hoạt động trong ba lĩnh vực gồm xe điện thông minh, năng lượng tái tạo và thiết bị thông minh IoT. Trong đó, xe điện là một trong những mảng được AVES hé lộ kế hoạch cụ thể đầu tiên.

Nhà máy và R&D Tech Lab tại Hưng Yên

AVES hiện trong quá trình xây dựng đội ngũ để phát triển sản phẩm. Doanh nghiệp đang tuyển dụng hàng loạt vị trí như Quality Control, Mechanical Engineer, Logistics Manager, Procurement Supervisor và Supplier Quality Engineer.

Đáng chú ý, một số mô tả công việc của AVES đề cập tới nhà máy và R&D Tech Lab tại Hưng Yên.

Danh sách nhân sự đang được tìm kiếm cũng trải từ kỹ thuật cơ khí, kiểm soát chất lượng đến logistics, mua hàng và quản lý chất lượng nhà cung cấp.

Theo kế hoạch được AVES công bố, những sản phẩm đầu tiên sẽ tập trung vào phương tiện điện hai bánh, gồm xe máy điện và xe đạp điện, bên cạnh phương tiện điện ba bánh.

Mốc được doanh nghiệp đặt ra để giới thiệu những sản phẩm đầu tiên là mùa hè 2027, tức chưa đầy một năm sau thời điểm thành lập.

Hiện AVES đã đưa lên website một số hình ảnh về các phương tiện điện. Tuy nhiên, doanh nghiệp lưu ý đây là những hình ảnh được sử dụng để hình dung về định hướng tương lai và không đồng nghĩa toàn bộ phương tiện xuất hiện trong hình sẽ trở thành sản phẩm thương mại.

Điều này cũng đồng nghĩa tại thời điểm hiện tại, AVES chưa công bố cụ thể mẫu xe thương mại đầu tiên, thông số kỹ thuật, công suất nhà máy, vốn đầu tư hay giá bán dự kiến.

Tìm thiết kế cho những chiếc xe tương lai

Song song với việc tuyển dụng, AVES đang chuẩn bị tổ chức cuộc thi thiết kế kiểu dáng xe máy điện mang tên AVES Future Mobility Challenge 2026.

Thời gian nhận đăng ký dự kiến từ ngày 14/9 đến 20/10/2026, với tổng giải thưởng 265 triệu đồng, bên cạnh các giải thưởng hiện vật.

Theo thông tin được công bố, cuộc thi vừa hướng tới những người quan tâm tới thiết kế xe, vừa là một kênh để AVES tìm kiếm nhân sự có thể tham gia quá trình phát triển các mẫu xe điện trong tương lai.

Như vậy, chỉ vài ngày sau thời điểm thành lập, những thông tin ban đầu về AVES cho thấy startup này đang đồng thời triển khai ba phần việc: Xây dựng đội ngũ, chuẩn bị cơ sở sản xuất và R&D, đồng thời phát triển thiết kế sản phẩm trước mốc dự kiến ra mắt vào mùa hè 2027.