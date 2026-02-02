Nóng: Một 'ông lớn' công nghệ sắp sa thải 30.000 nhân sự, hiện đang nợ 100 tỷ USD

Gã khổng lồ công nghệ Oracle được cho là đang chuẩn bị cho một trong những đợt cắt giảm nhân sự lớn nhất lịch sử khi tinh giản từ 20.000 đến 30.000 vị trí việc làm. Động thái diễn ra trong bối cảnh chi phí leo thang từ chiến lược mở rộng các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) đang gây áp lực nặng nề lên tình hình tài chính của công ty.

Mục tiêu của việc cắt giảm nhân sự là giải phóng dòng tiền, đồng thời đáp ứng các cam kết đầu tư hạ tầng quy mô lớn mà Oracle đang gánh vác trong khuôn khổ hợp tác với OpenAI.

Theo một báo cáo của CIO, trích dẫn nghiên cứu từ ngân hàng đầu tư TD Cowen, Oracle đang chịu sức ép ngày càng lớn từ cả nhà đầu tư cổ phiếu lẫn chủ nợ liên quan đến khả năng tài trợ cho quy mô xây dựng hạ tầng AI khổng lồ của mình. Báo cáo cho rằng đợt sa thải này có thể giúp Oracle tiết kiệm 8–10 tỷ USD.

Trung tâm của áp lực tài chính này chính là mối quan hệ ngày càng sâu với OpenAI, do Sam Altman lãnh đạo. TD Cowen ước tính tổng cam kết vốn của Oracle cho các hạ tầng liên quan đến OpenAI lên tới khoảng 156 tỷ USD, bao gồm việc triển khai gần 3 triệu GPU. Một đánh giá được trích dẫn cho rằng: “Thỏa thuận với OpenAI đang bào mòn Oracle về mặt tài chính.”

Để phục vụ quá trình mở rộng hạ tầng AI, Oracle phải nhanh chóng gia tăng nợ vay. Chỉ trong vòng hai tháng, công ty huy động thêm 58 tỷ USD vốn vay mới, trong đó khoảng 38 tỷ USD được phân bổ cho các trung tâm dữ liệu tại Texas và Wisconsin, cùng 20 tỷ USD cho một khu phức hợp trung tâm dữ liệu lớn tại New Mexico.

Tuy nhiên, khoản vay này mới chỉ đáp ứng một phần kế hoạch chi tiêu. Tổng nợ của Oracle hiện đã vượt 100 tỷ USD, làm dấy lên lo ngại trong giới cho vay và nhà đầu tư về tính bền vững dài hạn của chiến lược tài chính.

TD Cowen cho biết một số ngân hàng tại Mỹ đã thu hẹp quy mô tài trợ cho các dự án trung tâm dữ liệu gắn với Oracle, khiến việc triển khai hạ tầng AI càng thêm phức tạp. Mức phụ phí lãi suất áp lên Oracle được cho là đã tăng gấp đôi kể từ tháng 9, đẩy chi phí vay lên ngưỡng thường chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp có xếp hạng tín nhiệm thấp. Hệ quả là nhiều cuộc đàm phán thuê trung tâm dữ liệu đã bị đình trệ, khi các nhà phát triển tư nhân không thể huy động đủ vốn để tiếp tục dự án.

Gánh nặng tài chính vì thế làm thay đổi cách Oracle làm việc với khách hàng. Các hợp đồng điện toán đám mây mới có thể yêu cầu khách hàng thanh toán trước tới 40% giá trị hợp đồng, qua đó chuyển một phần chi phí đầu tư hạ tầng sang phía người dùng.

Bên cạnh đó, Oracle được cho là đang xem xét các phương án thoái vốn đối với Cerner-công ty phần mềm y tế mà Oracle mua lại năm 2022 với giá 28,3 tỷ USD. Nếu thương vụ thoái vốn diễn ra, điều này sẽ nhấn mạnh ưu tiên của Oracle trong việc dồn toàn bộ nguồn lực cho hạ tầng AI thay vì duy trì các mảng kinh doanh không cốt lõi.

