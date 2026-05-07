Bé gái 4 tuổi bị bạo hành đến chết: Khởi tố người mẹ

Minh Tuệ
|

Sau khi cha dượng bị khởi tố, mẹ bé gái 4 tuổi cũng bị khởi tố với cùng tội danh Giết người.

Chiều 7/5, VKSND TP Hà Nội phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Bàn Thị Tâm (20 tuổi, trú tỉnh Tuyên Quang) về tội Giết người . Trước đó, Nguyễn Minh Hiệp (22 tuổi, trú tỉnh Ninh Bình) cũng bị khởi tố về tội danh tương tự.

Theo điều tra, Nguyễn Minh Hiệp và Bàn Thị Tâm sinh sống với nhau như vợ chồng và thuê trọ tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn, TP Hà Nội từ tháng 3/2026 đến nay. Cháu H. (SN 2022, con riêng của Tâm) ở cùng Hiệp và Tâm.

Bàn Thị Tâm (bên trái) và Nguyễn Minh Hiệp tại cơ quan công an.

Chiều 3/5, Hiệp và Tâm đi chơi về thì thấy cháu H. chuẩn bị lấy bánh, kẹo ra ăn. Cho rằng cháu ăn vụng nên Tâm lấy dép đánh liên tiếp nhiều lần vào vùng đầu và mặt cháu. Đánh xong, Tâm bắt cháu H. đứng góc nhà. Thấy cháu đi vệ sinh, Tâm đánh vào mặt rồi bảo cháu vào tắm.

Khi thấy cháu H. đang nghịch trong nhà vệ sinh, Hiệp chửi rồi dùng chân kẹp chặt ở má cháu, lấy vòi hoa sen xịt liên tục vào khu vực miệng và mũi của cháu. Thấy Hiệp bạo hành cháu H. nhưng Tâm không nói gì và đi ra ngoài. Một lúc sau thấy cháu H. không gào khóc giãy giụa nữa, Hiệp đi ra ngoài.

Sau đó cháu H. được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện E và tử vong.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng.

Quá trình điều tra, Hiệp và Tâm khai nhận thường xuyên bạo hành , đánh đập cháu H., thậm chí bỏ đói nhiều ngày.

Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

00:48
Hé lộ diện mạo công trình 29.600 tỷ đồng ở TP giàu nhất Việt Nam, là nơi 8.000 cán bộ làm việc

01:22
Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

01:23
Khung cảnh 'khó tin' ở công trường thi công khẩn cấp cầu vượt biển Việt Nam dài top đầu Đông Nam Á

01:31
Thảm họa nổ nhà máy pháo hoa: 21 người chết, 61 người bị thương, Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ đạo nóng

00:45
Số phận cặp đôi robot 750 tấn sau khi hoàn thành 'sứ mệnh' ở siêu dự án 35.000 tỷ đồng của Hà Nội

01:31
"Quái thú" Xiaomi YU7 GT ra mắt: SUV điện gần 1.000 mã lực, chạy 705km/sạc

01:14
Vụ sự cố flyboard lao xuống nước: Mức giá mỗi lượt chơi là bao nhiêu?

00:51
