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Nóng: Lời kể đứt quãng của người duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai

Văn Quân - Nguyễn Dũng
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Trên giường bệnh ở phòng hồi sức cấp cứu, sức khỏe còn yếu, anh Nguyễn Viết Q. kể lại câu chuyện một cách đứt quãng về thời điểm phát hiện người lạ trong nhà, bị tấn công và tìm cách chống trả rồi tìm cách kêu cứu trước khi bất tỉnh. Anh Q. là người duy nhất sống sót trong vụ thảm sát cả gia đình 4 người tại xã Bình Minh, TP Đồng Nai rạng sáng 3/9.

Ngày 4/9, anh Q. (41 tuổi) vẫn đang được điều trị tại phòng hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai sau vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại gia đình anh ở ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, thành phố Đồng Nai.

Nóng thảm án Đồng Nai: Lời kể đứt quãng của người sống sót duy nhất trong vụ thảm sát - Ảnh 1.

Anh Q. đang điều trị tại bệnh viện.

Vụ án khiến vợ và hai con của anh Q. tử vong. Anh Q. là người duy nhất trong gia đình sống sót và đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi, điều trị.

Trao đổi với phóng viên tại bệnh viện, anh Q. cho biết cơ thể còn rất mệt. Do bị thương và từng bất tỉnh, ký ức của anh về thời điểm xảy ra vụ việc không đầy đủ, lời kể nhiều lúc bị ngắt quãng.

Theo lời anh Q., khi nghe tiếng động bất thường trong nhà, anh đi kiểm tra và phát hiện một người lạ. Trong lúc bị tấn công bất ngờ ngay sau đó, anh tìm cách chống trả bằng một con dao có sẵn trong nhà.

Anh Q. không nhớ rõ mình có đánh trúng người này hay không. Chỉ nhớ do không thể tiếp tục chống trả và bản thân bị thương nên anh chạy ra ngoài kêu cứu rồi gục xuống đường.

Trong những ký ức ít ỏi còn lại, anh Q. nhớ đã gọi tên con trai: “H. ơi!”. Sau thời điểm đó, anh rơi vào trạng thái mê man và không còn biết rõ những việc xảy ra xung quanh.

Nóng thảm án Đồng Nai: Lời kể đứt quãng của người sống sót duy nhất trong vụ thảm sát - Ảnh 2.

Nóng thảm án Đồng Nai: Lời kể đứt quãng của người sống sót duy nhất trong vụ thảm sát - Ảnh 3.

Nóng thảm án Đồng Nai: Lời kể đứt quãng của người sống sót duy nhất trong vụ thảm sát - Ảnh 4.

Đám tang của gia đình anh Q.

Khi được hỏi về quá trình công an đưa đi cấp cứu, anh Q. nói bản thân gần như không còn nhận thức rõ được gì vào lúc đó.

Trước đó, theo thông tin của cơ quan điều tra, rạng sáng 3/9, Nguyễn Đức Anh (sinh năm 2005, trú phường Hố Nai) tìm cách đột nhập nhà bạn gái cũ nhưng không thành. Sau đó, người này trèo sang căn nhà của gia đình anh Q. Khi bị phát hiện, đối tượng đã tấn công anh Q.

Cơ quan công an xác định giữa nghi phạm và gia đình anh Q. không có quan hệ quen biết, cũng không xảy ra mâu thuẫn từ trước. Vụ án khiến vợ anh Q. là chị H.T.M. cùng hai người con tử vong; riêng anh Q. bị thương nặng và được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Đối tượng Nguyễn Đức Anh đã bị lực lượng chức năng khống chế. Do bị thương, nghi phạm đang được điều trị dưới sự giám sát nghiêm ngặt của công an.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đồng Nai đang phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục thu thập chứng cứ, lấy lời khai và điều tra toàn bộ diễn biến vụ án.

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Tags

Đồng Nai

Nguyễn Đức Anh

hồi sức cấp cứu

thảm án ở đồng nai

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