NÓNG: Khởi tố, bắt giam một chủ quán karaoke xảy ra cháy

Chiều 9-9, UBND TP Hà Nội tổ chức họp báo, thông tin về tình hình hình kinh tế, xã hội tháng 8-2022 của thành phố.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, thông tin tại buổi họp báo

Tại cuộc họp, phóng viên đặt câu hỏi về công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết hằng năm Công an TP đều có kế hoạch phối hợp với các đơn vị kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh, trong đó có các quán karaoke ...

Theo Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, trên địa bàn có những cơ sở karaoke chưa đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy nhưng vẫn lén lút hoạt động, có những cơ sở lấy cớ sửa chữa nhưng vẫn lén lút hoạt đông. Công an TP phối hợp với các đơn vị liên quan sẽ kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Liên quan đến vụ cháy quán karaoke tại quận Cầu Giấy làm 3 chiến sĩ hi sinh hôm 1-8, hiện cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Duy Hùng (SN 1983), là chủ cơ sở karaoke này. Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm.

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an TP Hà Nội) cho biết thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND TP Hà Nội, Công an TP đã kiểm tra 100% quán karaoke, giám sát chặt các cơ sở đang bị đình chỉ hoạt động.

Từ giữa tháng 8 đến nay, Công an TP Hà Nội đã tạm đình chỉ thêm 27 cơ sở, phạt 1 tỉ đồng. Từ đầu năm 2022 đến nay, Công an TP Hà Nội đã đình chỉ hơn 326 quán karaoke vi phạm quy định an toàn phòng cháy, chữa cháy. Các cơ sở này sẽ bị công khai tên, địa chỉ để người dân cùng giám sát.

Đợt cao điểm kiểm tra phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh karaoke sẽ kết thúc vào ngày 20-9. Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ sẽ tổng hợp, rà soát các cơ sở vi phạm mà chưa khắc phục, gửi danh sách cho cơ quan thông tấn, báo chí đăng tải công khai để người dân cùng giám sát với cơ quan chức năng.