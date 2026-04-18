NÓNG: Iran tuyên bố tái đóng cửa eo biển Hormuz

Theo AP, Iran lý giải nguyên nhân quyết định mới nhất này là do Mỹ tuyên bố không chấm dứt lệnh phong tỏa của họ tại eo biển Hormuz.

Bộ Chỉ huy quân sự chung của Iran cho biết: "Việc kiểm soát eo biển Hormuz đã trở lại trạng thái trước đó..., dưới sự quản lý và kiểm soát chặt chẽ của lực lượng vũ trang".

Họ cảnh báo sẽ tiếp tục phong tỏa việc đi lại qua eo biển này chừng nào lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng của Iran vẫn còn hiệu lực.

Thông báo được đưa ra vào sáng 18-4 (giờ địa phương), sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố lệnh phong tỏa của Mỹ "sẽ tiếp tục được duy trì đầy đủ" cho đến khi Tehran đạt được một thỏa thuận với Mỹ, bao gồm cả vấn đề chương trình hạt nhân của nước này.

