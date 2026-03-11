Nóng: Iran tuyên bố rút lui khỏi World Cup 2026

Thông báo của Bộ trưởng Ahmad Donyamali được đưa ra chỉ ít giờ sau khi FIFA và Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố 'hoan nghênh Iran dự World Cup 2026'.

Bộ trưởng Donyamali nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình với Hãng thông tấn DPA: “Kể từ khi lãnh đạo của chúng tôi bị sát hại, chúng tôi không còn có đủ điều kiện để tham gia World Cup.

Vì những biện pháp chống lại Iran, chúng tôi buộc phải tham gia hai cuộc chiến trong vòng tám hoặc chín tháng. Do đó, chúng tôi không có khả năng tham gia World Cup trong hoàn cảnh này”.

Theo điều lệ của FIFA, các liên đoàn thành viên không được phép rút khỏi các giải đấu, và việc từ chối tham gia World Cup sẽ là điều chưa từng có trong nhiều kỳ World Cup gần đây. Chưa có quốc gia nào rút khỏi giải đấu sau lễ bốc thăm kể từ khi Pháp và Ấn Độ không tham gia năm 1950, với lý do thiếu chi phí đi lại.

Bộ trưởng Thể thao Iran Ahmad Donyamali.

FIFA có các điều khoản bảo vệ trong quy tắc giải đấu của mình, và các nguồn tin cho biết các điều khoản này sẽ được tuân thủ. Quy định nêu rõ rằng việc rút lui trước giải đấu sẽ bị phạt từ 275.000 euro (238.000 bảng Anh) đến 555.000 euro, tùy thuộc vào ngày rút lui, và sẽ dẫn đến việc chuyển hồ sơ lên ủy ban kỷ luật của FIFA, nơi có thể áp đặt các hình phạt thể thao.

Iran đã tham dự sáu kỳ World Cup, bao gồm cả ba kỳ gần nhất tại Brazil, Nga và Qatar.

Trong khi đó, World Cup 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7 tại ba quốc gia đồng chủ nhà gồm Mỹ, Mexico và Canada. Ban đầu, toàn bộ ba trận vòng bảng của Iran đều được lên lịch tổ chức tại Mỹ.

Theo kết quả bốc thăm hồi tháng 12, Iran nằm ở bảng G cùng Bỉ, Ai Cập và New Zealand. Hai trận của họ dự kiến diễn ra tại Los Angeles, trong khi trận còn lại tổ chức ở Seattle.

Việc Iran rút khỏi giải đấu, nếu được xác nhận chính thức, có thể tạo ra tác động lớn đến công tác tổ chức và bốc thăm của FIFA. Theo báo Mỹ New York Times, Iraq hoặc UAE sẽ được lựa chọn để thay Iran.

FIFA hiện chưa bình luận về tuyên bố của phía Iran.