Mối lo lớn cho tuyển Việt Nam sau khi bị loại khỏi giải châu Á, tan hy vọng dự World Cup

Với việc thua Nhật Bản 0-4, tuyển nữ Việt Nam không thể lọt vào nhóm 2 trong số 3 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, qua đó chính thức bị loại khỏi VCK Asian Cup nữ 2026. Kết quả này cũng khiến toàn đội chấm dứt hy vọng tranh vé dự World Cup.

Những con số thống kê đã cho thấy tuyển nữ Việt Nam lép vế ra sao trước Nhật Bản. Trong suốt trận đấu, Nhật Bản kiểm soát bóng tới 81%, trong khi tuyển nữ Việt Nam chỉ đạt 19%. Về số cú sút, tuyển Nhật Bản tung ra tới 27 cú sút, trong đó có 12 cú sút trúng đích, còn tuyển nữ Việt Nam chỉ có một cú sút trúng đích. Số quả phạt góc cũng áp đảo với tỷ số 10-0, và độ chính xác chuyền bóng của Nhật Bản đạt 88,4%, vượt xa con số 40,3% của tuyển nữ Việt Nam.

Những con số này cho thấy tuyển nữ Việt Nam vẫn còn một khoảng cách rất lớn nếu so với những đại diện hàng đầu châu lục. Tuy nhiên, vấn đề của tuyển nữ Việt Nam lại không chỉ là một thua “toàn tập” trước Nhật Bản, mà dường như toàn bộ hệ thống của tuyển nữ Việt Nam đang bị đình trệ hoặc có vấn đề.

Tuyển nữ Việt Nam thi đấu thiếu ấn tượng trong cả 6 trận liên tiếp gần nhất (gồm cả giao hữu).

Về mặt tấn công, tuyển nữ Việt Nam không đạt hiệu suất tốt trong suốt thời gian qua. Đội quân của HLV Mai Đức Chung có tới 9 cú sút vào khung thành Đài Bắc Trung Hoa ở lượt trận thứ hai, nhưng không có cú nào trong đó trúng đích. Đây thực sự là một con số đáng báo động.

Chiến thắng duy nhất của tuyển nữ Việt Nam ở giải châu Á năm nay chỉ có được nhờ lối chơi thiếu tập trung của đối thủ khá “mềm” là Ấn Độ, và toàn đội cũng rất vất vả mới thắng được sát nút 2-1.

Hàng phòng ngự của tuyển nữ Việt Nam thậm chí còn tệ hơn. Đây là mấu chốt khiến tuyển nữ Việt Nam để thua tới 5 trong số 6 trận liên tiếp gần nhất (gồm cả giao hữu).

Tính trong 6 trận gần nhất, tuyển nữ Việt Nam thủng lưới tới 20 bàn (trong khi chỉ ghi được 5 bàn). Trước khi thua Nhật 0-4, toàn đội cũng trải qua những thất bại đậm 2-6 trước Uzbekistan, 1-6 trước Trung Quốc trong khuôn khổ giao hữu.

Hãy nhìn lại trận đấu chiều qua. Tuyển nữ Việt Nam gần như không ai có khả năng chống bóng bổng, tạo điều kiện cho Nhật Bản gây ra những mối đe dọa từ bất kỳ quả phạt góc nào. Hàng tiền vệ thiếu tổ chức, hàng thủ không dám dâng lên tấn công, trong khi hàng tiền đạo gần như chỉ dựa vào nỗ lực cá nhân của vài cầu thủ. Điều đó là không đủ để giúp chúng ta có bàn danh dự trước Nhật Bản. Nên nhớ, trận đấu hôm qua Nhật Bản vẫn chưa tung ra sân đội hình tốt nhất của họ.

Nếu như ở giải đấu trước đó, tại SEA Games 33, tuyển nữ Việt Nam đánh mất ngôi hậu sau trận thua tranh cãi liên quan tới trọng tài từ vòng bán kết thì ở giải châu Á năm nay, màn trình diễn của toàn đội còn đáng lo hơn. Người hâm mộ có lý do để đặt ra câu hỏi rằng liệu tuyển nữ Việt Nam có đang dần bị tụt dốc?

Tuyển nữ Việt Nam có đang dần tụt dốc?

Ở buổi họp báo sau trận chiều qua, HLV Mai Đức Chung đã tuyên bố sẽ chia tay ĐTQG. Đây là điều dễ hiểu khi thầy Chung đã luống tuổi. Ông đã cống hiến quá nhiều tâm sức cho bóng đá nữ Việt Nam và đã đến lúc để vị thầy đáng kính này được nghỉ ngơi.

Sau triều đại của HLV Mai Đức Chung, tuyển nữ Việt Nam chắc chắn sẽ cần những luồng gió mới, để tránh cho đội tuyển nguy cơ bị thoái trào. Điều này là rất cần thiết trong bối cảnh những đối thủ trong khu vực như Thái Lan, Philippines vẫn đang vươn lên và họ cũng đầu tư rất mạnh mẽ cho bóng đá nữ.

Hy vọng VFF sẽ tìm được một nhà cầm quân phù hợp, có thể kế thừa những di sản của HLV Mai Đức Chung và nâng tầm để tuyển nữ Việt Nam có thể tìm lại ánh hào quang cũ và lập nên những cột mốc mới.