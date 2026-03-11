Báo Trung Quốc “sốc nặng” khi tuyển Việt Nam thua 0-4 và bị loại sớm

Tại lượt cuối bảng C Asian Cup nữ 2026, tuyển nữ Việt Nam đã thua đậm Nhật Bản 0-4 qua đó phải rời giải châu Á do không thể nằm ở nhóm 2 trong số 3 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Sau trận thua, HLV trưởng Mai Đức Chung cũng tuyên bố chia tay ĐTQG.

Trang Sohu đăng dòng tít có tiêu đề: “Một cú sốc lớn đã xảy ra tại Asian Cup sau thất bại 0-4! Đội bóng nằm trong top 6 năm ngoái, đội đã giành vé dự World Cup, nay đã bị loại ngay từ vòng bảng”.

Trang Sohu nói về việc tuyển Việt Nam bị loại và cho rằng đây là bất ngờ lớn nhất của giải đấu cho tới thời điểm hiện tại:

“Với việc các trận đấu thuộc bảng C đã kết thúc, vòng bảng Giải vô địch bóng đá nữ châu Á AFC 2026 đã khép lại. Một số đội vui mừng, số khác lại buồn bã. Đài Bắc Trung Hoa và Philippines là hai đội cuối cùng giành vé vào tứ kết, trong khi Việt Nam và Ấn Độ bị loại sớm…

Điều đáng nói là đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã lọt vào tứ kết ở giải đấu trước và đứng trong top 6, làm nên lịch sử khi lần đầu tiên giành vé tham dự vòng chung kết World Cup. Tuy nhiên, họ đã thi đấu không tốt ở giải đấu lần này. Sau khi đánh bại đội tuyển bóng đá nữ Ấn Độ ở vòng bảng, họ đã phải nhận hai thất bại liên tiếp và trở thành đội duy nhất trong hai nhóm đầu bảng bị loại ngay từ vòng bảng, có thể coi là cú sốc lớn nhất”.

Tuyển nữ Việt Nam không thể tránh một trận thua đậm trước Nhật Bản, qua đó bị loại sớm.

Trong một bài viết khác, Sohu cũng bình luận: “Tại Cúp bóng đá châu Á AFC 2026, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã phải chịu một thất bại gây sốc, bị đội tuyển nữ Nhật Bản đánh bại 0-4 và bị loại khỏi giải đấu. Trận đấu gần như hoàn toàn một chiều, với đội tuyển Việt Nam tỏ ra hoàn toàn bất lực.

Đội tuyển nữ Nhật Bản sở hữu đội hình hùng mạnh gồm 22 cầu thủ được đào tạo ở nước ngoài, trong đó có sáu cầu thủ từng thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh, cho thấy sức mạnh vượt trội của họ. Ngay từ đầu, đội tuyển Việt Nam đã phải phòng ngự, chật vật trong việc phản công trước những đợt tấn công không ngừng nghỉ của Nhật Bản.

Trận đấu này không chỉ loại đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam khỏi vòng bảng mà còn tạo nên cú sốc lớn nhất tại Asian Cup lần này. Nhìn lại Asian Cup nữ 2022 trước đó, Việt Nam đã thành công lọt vào tứ kết và làm nên lịch sử khi giành vé dự World Cup nữ. Họ được xem là một trong những ứng cử viên mạnh mẽ cho chức vô địch giải đấu này; tuy nhiên, thực tế lại thật đau lòng.

Việc Việt Nam bị loại đã gây ra nhiều tranh luận, với nhiều người hâm mộ bày tỏ sự tiếc nuối và thất vọng. Là một đội bóng đã thi đấu tốt tại Asian Cup 2022, thất bại này đối với đội tuyển nữ Việt Nam chắc chắn là một cú sốc lớn...

Thất bại nặng nề của đội tuyển nữ Việt Nam không chỉ đáng tiếc mà còn làm tăng thêm sự hồi hộp và kịch tính cho toàn giải đấu”.

Trang Sohu cho rằng tuyển Việt Nam bị loại sớm là cú sốc lớn nhất của giải đấu cho tới thời điểm hiện tại.

Trong khi đó, trang 163 đặt dòng tít: “Đội tuyển bóng đá nữ Nhật Bản, với đội hình dự bị, đã giành chiến thắng vang dội trước Việt Nam, cho thấy rõ sự chênh lệch đáng kể về sức mạnh giữa hai đội”.

Trang 163 cho rằng việc tuyển Việt Nam thua đậm Nhật Bản là điều tất yếu bởi trình độ giữa hai đội là quá khác biệt.

“Mỗi khi đối đầu với đội tuyển Nhật Bản, các cầu thủ Việt Nam lập tức trở nên căng thẳng và cứng đờ người. Trong sáu năm qua, họ đã gặp Nhật Bản sáu lần ở các trận đấu chính thức và đều thua cả sáu trận, thủng lưới tổng cộng 29 bàn và chỉ ghi được một bàn thắng. Họ cũng trải qua năm trận liên tiếp không ghi bàn…

Đội tuyển Việt Nam có thể cầm cự được 15 phút đầu trận, nhưng đến khoảng phút 30 thì bắt đầu để lộ nhiều khoảng trống. Đến phút 60, hàng phòng ngự của họ hoàn toàn tan vỡ. Khi họ thay người ở phút 75, các cầu thủ trên băng ghế dự bị đã biết trước kết quả…”.

Sau trận đấu chiều qua, HLV Mai Đức Chung cũng phát biểu: “Sau giải đấu lần này, tôi cũng xin rút lui. Tôi rất vui khi sắp tới sẽ có người thay thế để tiếp tục dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam”.

“Thể thao, đặc biệt là bóng đá, luôn có thắng có thua. Là huấn luyện viên trưởng, tôi phải chịu trách nhiệm về thành tích của đội. Khi thua thì tôi càng phải nhận lỗi nhiều hơn.

Chúng ta có lúc gặp đối thủ vừa sức, có lúc gặp đối thủ mạnh hơn mình. Trong bóng đá, điều đó là bình thường. Ai cũng mong muốn chiến thắng, nhưng khi không đạt được thì chúng ta phải chấp nhận và tiếp tục cố gắng”.

Về phía HLV Mai Đức Chung, hợp đồng giữa ông và VFF sẽ đáo hạn vào tháng 4/2026. VFF dự kiến sẽ tìm một HLV ngoại để dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam.



