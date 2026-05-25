Nóng: HLV Park Hang-seo chính thức tái xuất, công bố hợp đồng với đội bóng Thái Lan

HLV Park Hang-seo và CLB Kanchanaburi (Thái Lan) đã chính thức công bố hợp đồng ký kết giữa 2 bên. Theo đó, HLV Park Hang-seo sẽ đảm nhận vai trò HLV trưởng tại Kanchanaburi. Đây là lần đầu tiên thầy Park dẫn dắt một đội bóng kể từ sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam năm 2023.

CLB Kanchanaburi được thành lập năm 2017 và những năm đầu tiên chủ yếu chơi ở hạng 3 Thái Lan. Mãi tới giai đoạn gần đây, đội bóng này mới được đầu tư mạnh để liên tục thăng hạng lên hạng 2 rồi Thai League.

Tuy nhiên, mùa giải 2025/26, Kanchanaburi xếp cuối bảng Thai League và lại rớt xuống hạng 2. Để sớm trở lại hạng đấu cao nhất và xây dựng nền tảng bền vững, ban lãnh đạo đội bóng muốn tìm một HLV giàu kinh nghiệm ở khu vực Đông Nam Á. Và HLV Park Hang-seo đã lọt vào “tầm ngắm”.

Người đảm nhận vai trò trợ lý cho thầy Park là Lee Jung-Soo. Trước khi sang Thái Lan làm việc, trợ lý Lee Jung-Soo từng làm phụ tá cho HLV Kim Sang-sik ở ĐTQG và U23 Việt Nam.

HLV Park Hang-seo là HLV thành công nhất trong lịch sử các đội tuyển Việt Nam. Chiến lược gia người Hàn Quốc đã cùng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, lọt vào tứ kết Asian Cup 2019 và vòng loại thứ ba World Cup 2022. Ở cấp độ U23, thầy Park đưa U23 Việt Nam vào chung kết U23 châu Á 2018 và 2 lần giành HCV SEA Games.