Cầu thủ Việt kiều 16 tuổi giành chức vô địch tại châu Âu

Cầu thủ Việt kiều Nguyễn Vũ Hoàng vừa cùng với đội U19 Legia Warszawa giành chức vô địch giải U19 Ba Lan mùa giải 2025/26. Với phong độ ấn tượng, U19 Legia Warszawa đăng quang sớm tới 3 vòng đấu. Đây là lần thứ 9 họ vô địch giải U19 Ba Lan – một sự khẳng định chất lượng cho lò đào tạo Legia Warszawa.

Với cá nhân Nguyễn Vũ Hoàng, mùa giải 2025/26 là một bước tiến lớn. Gia nhập lò đào tạo trẻ Legia Warszawa từ năm 2025, tiền vệ 16 tuổi ký hợp đồng có thời hạn tới năm 2028.

Nguyễn Vũ Hoàng thi đấu ở hàng tiền vệ

Ban đầu, Nguyễn Vũ Hoàng xuất hiện trong danh sách đội U16 và U17 Legia Warszawa. Nhưng tới giai đoạn cuối mùa giải, anh đã được đưa lên thi đấu ở đội U19 và có nhiều trận góp mặt trong đội hình xuất phát. Ở vòng đấu mới đây, Nguyễn Vũ Hoàng đóng góp 1 đường kiến tạo giúp U19 Legia Warszawa giành chiến thắng 2-1 trước U19 Znicz Pruszków.

Việc được thi đấu “vượt cấp” cho thấy tiềm năng của Nguyễn Vũ Hoàng được ban huấn luyện đánh giá cao. Nếu duy trì được đà phát triển, tiền vệ Việt kiều sẽ có cơ hội thi đấu tại Cúp C1 trẻ (UEFA Youth League) mùa giải 2026/27 cùng U19 Legia Warszawa.

Nguyễn Vũ Hoàng có cơ hội thi đấu Cúp C1 trẻ

Mùa giải 2025/26, U19 Legia Warszawa cũng đã tham dự Cúp C1 trẻ. Họ đánh bại nhiều tên tuổi như Fiorentina và Ajax nhưng để thua trước Villarreal tại vòng 1/8.

Những năm gần đây, LĐBĐ Việt Nam đã tạo điều kiện cho các cầu thủ Việt kiều trở về thi đấu tại V.League và góp mặt tại các cấp độ đội tuyển Việt Nam. Nhiều cầu thủ Việt kiều đạt được thành công đáng kể như Filip Nguyễn, Cao Pendant Quang Vinh hay Viktor Lê. Nguyễn Vũ Hoàng có thể là cái tên đầy hứa hẹn tiếp theo.