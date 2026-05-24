Trò cưng thầy Kim cản phá penalty, đẩy cựu vương V.League vào "vòng xoáy nguy hiểm"

Trận đấu trên sân Bình Dương giữa 2 CLB Becamex TP.HCM và SLNA mang tính chất quan trọng trong cuộc đua trụ hạng V.League. Cả 2 đội đều đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để tạo khoảng cách an toàn với nhóm “cầm đèn đỏ”.

Hiệp một diễn ra cân bằng và không đội nào tìm được bàn thắng. Những phút đầu hiệp hai chứng kiến hàng loạt bước ngoặt đầy kịch tính.

Phút 51, Văn Lương đánh đầu ghi bàn mở tỉ số cho SLNA. Chỉ ít phút sau, chủ nhà Becamex TP.HCM được hưởng quả 11m. Nhưng trên chấm 11m, Nguyễn Trần Việt Cường đã bị khuất phục bởi thủ môn Cao Văn Bình.

Nguyễn Trần Việt Cường đá hỏng quả penalty quan trọng

Pha cứu thua có giá trị như một bàn thắng của Văn Bình góp phần quan trọng giúp SLNA giành chiến thắng chung cuộc 1-0 ngay trên sân khách. Đội bóng xứ Nghệ chính thức trụ hạng với 27 điểm sau 24 vòng đấu.

Cao Văn Bình là người hùng của SLNA

Ở chiều ngược lại, Becamex TP.HCM lâm nguy khi chỉ còn hơn vị trí thứ 13 vỏn vẹn 1 điểm. Cuộc đua trụ hạng V.League ở 2 vòng đấu cuối cùng hứa hẹn nhiều diễn biến khó lường khi có tới 5 đội bóng có nguy cơ phải xuống hạng trực tiếp hoặc đá trận play-off bao gồm: Thanh Hóa, HAGL, Becamex TP.HCM, Đà Nẵng và PVF-CAND.