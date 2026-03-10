Nóng: HLV Mai Đức Chung tuyên bố rời đội, chính thức chia tay tuyển Việt Nam

“Sau giải đấu lần này, tôi cũng xin rút lui. Tôi rất vui khi sắp tới sẽ có người thay thế để tiếp tục dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam”, HLV Mai Đức Chung tuyên bố sau trận gặp Nhật Bản vào tối nay (10/3).

Với thất bại 0-4, tuyển nữ Việt Nam chấp nhận dừng chân tại Asian Cup 2026 ngay từ vòng bảng. Đội quân của HLV Mai Đức Chung xếp thứ 3 tại bảng C, không đủ điều kiện để vào tứ kết.

Về phía HLV Mai Đức Chung, hợp đồng giữa ông và VFF sẽ đáo hạn vào tháng 4/2026. VFF dự kiến sẽ tìm một HLV ngoại để dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam.

HLV Mai Đức Chung trở lại dẫn dắt tuyển Việt Nam từ ASIAD 2014 tới nay.

Đánh giá về sự phát triển của bóng đá nữ trong khu vực và châu lục, HLV Mai Đức Chung cho rằng bóng đá nữ châu Á đang có những bước tiến mạnh mẽ trong thời gian gần đây.

“Phải nói rằng khu vực Đông Nam Á và cả châu Á, bóng đá nữ đã phát triển rất mạnh mẽ. Ở Đông Nam Á có Việt Nam, Philippines và nhiều đội bóng đã đầu tư, quan tâm đến bóng đá nữ nhiều hơn.

Ngoài ra, các quốc gia ở châu Á như Iran, Uzbekistan… cũng đang chú trọng phát triển bóng đá nữ. Các lãnh đạo của AFC cũng rất quan tâm để thúc đẩy phong trào bóng đá nữ trong khu vực, đưa bóng đá nữ phát triển lên tầm cao mới”, HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

Trả lời câu hỏi về thất bại trước đội tuyển Nhật Bản, nhà cầm quân của đội tuyển nữ Việt Nam thẳng thắn nhìn nhận trách nhiệm của mình, đồng thời khẳng định thua – thắng là điều bình thường trong bóng đá.

“Thể thao, đặc biệt là bóng đá, luôn có thắng có thua. Là huấn luyện viên trưởng, tôi phải chịu trách nhiệm về thành tích của đội. Khi thua thì tôi càng phải nhận lỗi nhiều hơn.

Chúng ta có lúc gặp đối thủ vừa sức, có lúc gặp đối thủ mạnh hơn mình. Trong bóng đá, điều đó là bình thường. Ai cũng mong muốn chiến thắng, nhưng khi không đạt được thì chúng ta phải chấp nhận và tiếp tục cố gắng”, ông nói.

HLV Mai Đức Chung cũng đánh giá cao tinh thần thi đấu của các học trò trước đối thủ có đẳng cấp cao hơn.

“Đội tuyển Nhật Bản có trình độ rất cao, thứ hạng vượt trội so với chúng ta. Tuy nhiên, các cầu thủ Việt Nam đã nỗ lực hết sức. Với những gì các vận động viên đã thể hiện hôm nay, tôi nghĩ đó cũng là điều rất đáng ghi nhận”.

Bên cạnh đó, ông cho rằng để bóng đá nữ Việt Nam tiếp tục phát triển, cần chú trọng hơn nữa tới công tác đào tạo trẻ và phát triển phong trào.

“Chúng ta phải tiếp tục làm việc và phấn đấu nhiều hơn, đặc biệt là phát triển bóng đá trẻ. Cần tăng cường bóng đá trong trường học, ở các cơ sở đào tạo cũng như tại các địa phương. Khi phong trào mạnh lên thì thành tích của đội tuyển quốc gia mới có thể được cải thiện.”

Tại buổi họp báo, HLV Mai Đức Chung cũng gửi lời cảm ơn tới nước chủ nhà và cộng đồng người Việt đã đồng hành cùng đội tuyển trong suốt giải đấu.

“Thay mặt đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, tôi xin chân thành cảm ơn người hâm mộ và người dân Australia đã tiếp đón chúng tôi rất nồng nhiệt trong thời gian thi đấu tại đây.

Đặc biệt, xin cảm ơn bà con Việt kiều và người Việt Nam tại Australia đã luôn đến sân cổ vũ đội tuyển trong các trận đấu vừa qua. Đó là niềm động viên rất lớn đối với chúng tôi”.

Phân tích thêm về diễn biến trận đấu, HLV Mai Đức Chung cho biết các cầu thủ đã phần nào bị suy giảm thể lực sau trận đấu trước đó dưới điều kiện thời tiết nắng nóng.

“Trận trước chúng tôi đã mất nhiều sức do thi đấu dưới thời tiết nắng nóng. Sang hiệp 2 của trận này, thể lực của các cầu thủ giảm xuống nên cường độ hoạt động không còn tốt như hiệp 1.

Trong hiệp 1, phải sau hơn 20 phút chúng tôi mới để thủng lưới. Nhưng sang hiệp 2, khi thể lực giảm, đội bạn khai thác trung lộ và hai biên rất nhiều với các pha bật tường và tạt bóng vào trong, nên chúng tôi gặp nhiều khó khăn để theo kịp”.

Khép lại buổi họp báo, HLV Mai Đức Chung một lần nữa gửi lời chúc mừng tới đội tuyển Nhật Bản và khẳng định đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực để phát triển trong thời gian tới.