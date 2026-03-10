Chơi đầy nỗ lực trước Nhật Bản, tuyển Việt Nam vẫn nhận cái kết buồn ở giải châu Á

Tuyển Việt Nam không thể tạo nên bất ngờ trước đối thủ đẳng cấp là Nhật Bản khi để thua 0-4 ở lượt trận thứ 3 bảng C Asian Cup nữ 2026 vào chiều nay (10/3). Trước sức ép gần như liên tục từ đối thủ Đông Á, các học trò của HLV Mai Đức Chung chỉ có thể chống đỡ trong phần lớn thời gian trận đấu.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, tuyển Nhật Bản đã dồn đội hình lên tấn công. Cơ hội nguy hiểm xuất hiện gần như ngay lập tức khi Ueki có pha dứt điểm trong vòng cấm, rất may bóng lại đi ra ngoài. Thế trận nhanh chóng nghiêng hẳn về phía đội bóng xứ mặt trời mọc, còn tuyển Việt Nam gần như không thể có bóng để chơi.

Sau nhiều phút gây sức ép, Nhật Bản mở tỉ số ở phút 21. Từ quả tạt chuẩn xác bên cánh phải, Ueki bật cao đánh đầu hiểm hóc, đưa bóng vào góc xa khung thành, không cho thủ môn Khổng Thị Hằng cơ hội cản phá.

Thủ môn Khổng Thị Hằng liên tục cứu thua trong hiệp 1.

Trong phần còn lại của hiệp một, tuyển Việt Nam chủ yếu tập trung phòng ngự. Toàn đội vẫn đứng vững nhờ phong độ ấn tượng của thủ môn Khổng Thị Hằng. Phút 29, cô bay người cản phá cú dứt điểm cận thành của Fujino. Đến phút 39, Khổng Thị Hằng tiếp tục phản xạ xuất sắc trước cú đánh đầu nguy hiểm của Ueki, giúp tuyển Việt Nam chỉ bị dẫn 0-1 sau 45 phút đầu tiên.

Tuy nhiên, hiệp hai chứng kiến sức ép còn lớn hơn từ phía tuyển Nhật Bản.

Phút 51, Maika Hamano dễ dàng dứt điểm ở cự li gần để nhân đôi cách biệt. Chưa đầy 15 phút sau, Fujino thực hiện cú cứa lòng đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, nâng tỉ số lên 3-0.

Trong nỗ lực thay đổi thế trận, HLV Mai Đức Chung tung Huỳnh Như vào sân ở phút 62 nhằm cải thiện khả năng giữ bóng cho tuyển Việt Nam. Dù vậy, trước đối thủ vượt trội về tốc độ và kỹ thuật, đội bóng áo đỏ vẫn gặp rất nhiều khó khăn.

Phút 67, Nhật Bản hoàn tất chiến thắng đậm đà. Sau một pha phối hợp mạch lạc, Seike thoát xuống đối mặt thủ môn và dứt điểm gọn gàng, ấn định tỉ số 4-0.

Tuyển Nhật Bản giành ngôi nhất bảng C với 3 trận toàn thắng, ghi tới 17 bàn và không lọt lưới lần nào.

Những phút cuối trận, tuyển Nhật Bản tiếp tục kiểm soát hoàn toàn thế trận trong khi tuyển Việt Nam hầu như không thể tạo ra cơ hội phản công đáng chú ý.

Thất bại 0-4 khiến tuyển Việt Nam kết thúc vòng bảng với vị trí thứ 3 bảng C với 3 điểm và hiệu số -4. Kết quả này khiến thầy trò HLV Mai Đức Chung phải dừng bước ngay sau vòng bảng. Philippines (bảng A) và Uzbekistan (bảng B) cùng có 3 điểm, hiệu số -2, qua đó giành vé đi tiếp khi trở thành 2 đội xếp thứ 3 có thành tích xuất sắc nhất.

Ở cặp đấu còn lại ở bảng C, tuyển Đài Bắc Trung Hoa giành thắng lợi 3-1 trước Ấn Độ, qua đó xếp nhì bảng.