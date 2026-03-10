Nóng: HLV Kim Sang-sik chính thức đưa 2 người hùng Thường Châu trở lại đội tuyển Việt Nam

CLB CAHN vừa công bố danh sách 8 cầu thủ được HLV Kim Sang-sik điền tên vào danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam tháng 3/2026. Đáng chú ý, 2 người hùng Thường Châu là Đoàn Văn Hậu và Đình Trọng đã trở lại đội tuyển sau thời gian dài vắng mặt.

8 cầu thủ CLB CAHN hội quân cùng đội tuyển Việt Nam vào tháng 3/2026

Cả Văn Hậu và Đình Trọng đều trải qua quãng thời gian rất dài vật lộn với chấn thương. Nhưng nỗ lực cùng sự kiên trì đã giúp họ dần bình phục và trở lại sân cỏ. Trong những trận đấu tại V.League trong màu áo CLB CAHN, dù chưa thể tìm lại phong độ tốt nhất, Văn Hậu cũng như Đình Trọng vẫn cho thấy những phẩm chất đặc biệt. Nhờ đó, họ đã được HLV Kim Sang-sik gọi tên.

6 cái tên còn lại trong danh sách là Filip Nguyễn, Bùi Hoàng Việt Anh, Quang Hải, Lê Phạm Thành Long, Cao Pendant Quang Vinh và Lê Văn Đô. Bùi Hoàng Việt Anh cũng là trường hợp nhận được nhiều sự chú ý. Sau chức vô địch AFF Cup 2024, Việt Anh phải chờ hơn 1 năm mới trở lại với tuyển Việt Nam.

Trong tháng 3, đội tuyển Việt Nam có 2 trận đấu gặp Bangladesh (ngày 26/5, giao hữu) và gặp Malaysia (ngày 31/5, vòng loại Asian Cup 2027).