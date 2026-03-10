Được AFC "bật đèn xanh", đội tuyển Malaysia chốt thêm ngôi sao nhập tịch cho trận gặp Việt Nam

Theo chia sẻ từ Tổng thư ký AFC Windsor Paul John, đội tuyển Malaysia sẽ không bị gạch tên khỏi vòng loại Asian Cup 2027 và trận đấu Việt Nam vs Malaysia dự kiến diễn ra ngày 31/3 vẫn tiến hành theo đúng kế hoạch:

"Các trận đấu phải tiếp tục diễn ra. Đây là những trận đấu mang tính hợp đồng và thương mại, không nên bị hủy trừ khi quốc gia đó yêu cầu. Cả Việt Nam và Malaysia đều có các nghĩa vụ thương mại cần thực hiện. Các trận đấu cũng rất quan trọng đối với bảng xếp hạng. Hủy bỏ không bao giờ là một từ tốt trong bóng đá".

Tạm thời trút được gánh nặng, LĐBĐ Malaysia đang tích cực chuẩn bị lực lượng cho trận đấu. Trang Stadium Astro (Malaysia) cho biết tiền đạo Bergson da Silva là nhân tố nhập tịch mới nhất được lên tuyển Malaysia.

Bergson da Silva đã sẵn sàng ra sân cho đội tuyển Malaysia

Bergson da Silva sinh ra tại Brazil và mới nhận quốc tịch Malaysia vào đầu năm 2026. Anh là một trong những chân sút xuất sắc nhất tại giải VĐQG Malaysia vài năm trở lại đây. Mùa giải 2025/26, Bergson da Silva đã ghi tới 19 bàn cho CLB Johor Darul Ta'zim chỉ sau 16 trận đấu. Dù đã 35 tuổi, anh vẫn được giới chuyên môn Malaysia đánh giá rất cao.

Chuyên gia Pekan Ramli (Malaysia) nhận định: "Bergson ấy sẽ là một sự bổ sung giá trị cho đội tuyển quốc gia. Cậu ấy đã cống hiến hết mình cho Johor Darul Ta'zim và bóng đá Malaysia.

Bergson là một trong những mẫu tiền đạo quốc tế mà rất khó tìm được ở giải VĐQG Malaysia với khả năng ghi rất nhiều bàn thắng. Dù đã 35 tuổi, tôi tin rằng Bergson có thể cống hiến cho đội tuyển Malaysia nhiều năm nữa.

Ngoài ra, Bergson đã trải qua quá trình nhập tịch nhờ sống ở Malaysia đủ 5 năm nên chúng ta không cần lo ngại về vấn đề gốc gác".

Trận đấu Việt Nam vs Malaysia diễn ra ngày 31/3 trên SVĐ Thiên Trường, Ninh Bình. Đây cũng là lượt trận cuối cùng vòng loại Asian Cup 2027.