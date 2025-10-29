NÓNG: Hiệu dầu hít mũi Hong Thai của Thái Lan thông báo thu hồi 200.000 sản phẩm trong lô bị nhiễm khuẩn

Ngày 29-10, kênh Nation (Thái Lan) cập nhật Công ty Thai Herbal Hong Thai Ltd. - nhà sản xuất sản phẩm dầu hít mũi Hong Thai - ra thông báo thu hồi sản phẩm từ lô hàng có kết quả kiểm định nhiễm khuẩn và cam kết sẽ tăng cường quy trình kiểm tra an toàn.

Trước đó, theo Tuổi Trẻ, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Thái Lan (FDA Thái Lan) phát hiện lô 332 của sản phẩm dầu hít thảo dược Hong Thai bị nhiễm vi sinh vật và nhiễm nấm, cảnh báo người tiêu dùng thận trọng khi mua và sử dụng.

Dầu hít mũi Hong Thai - Ảnh: Facebook

Trước thông tin trên, Thai Herbal Hong Thai Ltd. ra thông báo thu hồi 200.000 sản phẩm thuộc lô 332. Ông Teerapong Rabueathum, nhà sáng lập công ty, cho biết vấn đề chỉ giới hạn ở lô 332 có ngày sản xuất vào tháng 12-2024, trong khi các lô hàng khác vẫn an toàn và được phép lưu hành.

Đại diện Thai Herbal Hong Thai Ltd. khẳng định các thông tin về việc đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất và bán hàng đối với sản phẩm dầu hít mũi là không chính xác, vì thông báo của FDA chỉ áp dụng đối với lô sản phẩm bị nhiễm khuẩn.

Công ty này thừa nhận có sự cố liên quan đến việc phát hiện kết quả nhiễm vi sinh vật vượt mức cho phép trong sản phẩm, nhưng nói thêm hiện FDA Thái Lan vẫn chưa công bố chủng vi khuẩn cụ thể hoặc giải thích chi tiết về tác động sức khỏe.

Tuổi Trẻ dẫn lời ông Teerapong cho biết, công ty sẽ làm việc với FDA để hiểu rõ hơn kết quả kiểm nghiệm, đồng thời nhấn mạnh rằng các cuộc kiểm tra nội bộ trước đây của công ty trong quá trình đăng ký sản phẩm chưa từng phát hiện bất thường.

Hiện Hong Thai đã bắt đầu thu hồi lô sản phẩm số 332 trên thị trường. Tuy nhiên do đây là lô sản xuất đã cũ nên chỉ có thể thu hồi được một phần.

“Đối với nhà phân phối hoặc khách hàng vẫn còn sản phẩm thuộc lô hàng này, công ty sẵn sàng tiếp nhận hàng hoàn trả và hoàn tiền 100%, đồng thời cung cấp sản phẩm thay thế mới với số lượng tương đương mà không thu thêm bất kỳ chi phí nào”, Thai Herbal Hong Thai Ltd. nêu trong thông cáo.

Công ty dự kiến tiêu hủy các sản phẩm bị thu hồi vào ngày 4-11-2025, phối hợp cùng FDA.