NÓNG: Hà Nội đổi lịch nghỉ Tết Dương lịch cho học sinh

Sáng 29/12, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo điều chỉnh lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Theo nội dung thông báo, những trường áp dụng lịch nghỉ cố định vào hai ngày cuối tuần sẽ được hoán đổi ngày làm việc để học sinh có kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày liên tiếp, từ 1/1 đến hết 4/1. Nhóm trường này chủ yếu là mầm non và tiểu học. Ngày học bù dự kiến 2/1 sẽ được chuyển sang thứ bảy, ngày 10/1.

Với các trường vẫn tổ chức học vào thứ bảy, nhà trường được chủ động xây dựng phương án nghỉ phù hợp, căn cứ vào chương trình học và kế hoạch năm học đã đề ra.

Học sinh Hà Nội có thể nghỉ tết Dương lịch 4 ngày.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết việc điều chỉnh lịch nghỉ lần này được thực hiện theo kết luận mới nhất của Chính phủ về nghỉ Tết Dương lịch, ban hành vào cuối tuần trước.

Đối với Tết Nguyên đán 2026, Hà Nội giữ nguyên lịch nghỉ 5 ngày theo quy định chung, từ ngày 16/2 (tức 29 tháng Chạp) đến hết ngày 20/2/2026 (mùng 4 tháng Giêng). Do thời gian trước và sau kỳ nghỉ trùng vào cuối tuần, học sinh có thể được nghỉ tối đa 9 ngày liên tiếp nếu không phải học sáng thứ bảy.

Bên cạnh đó, Sở yêu cầu các trường bố trí lực lượng trực trong thời gian nghỉ lễ để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở học sinh chấp hành quy định về trật tự an toàn xã hội, quản lý và sử dụng pháo theo đúng quy định của pháp luật.

Tùy điều kiện thực tế, các cơ sở giáo dục cần quan tâm chăm lo đời sống cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; tổ chức thăm hỏi các gia đình chính sách, đồng thời thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong dịp Tết.

