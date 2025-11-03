Nóng: FIFA chính thức bác đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia

Thông báo mới nhất của LĐBĐ Malaysia ghi rõ: "LĐBĐ Malaysia đã nhận được quyết định của FIFA về lá đơn kháng cáo. Theo đó, đơn kháng cáo của chúng tôi đã bị bác bỏ.

LĐBĐ Malaysia sẽ gửi thư cho FIFA để xin đầy đủ thông tin chi tiết và lý do bằng văn bản cho quyết định này trước khi thực hiện bước tiếp theo là kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Đây là lần đầu tiên LĐBĐ Malaysia phải đối mặt với tình huống như thế này, các luật sư cũng như ban lãnh đạo của chúng tôi rất bất ngờ trước quyết định này. Tuy nhiên, LĐBĐ Malaysia sẽ tiếp tục đấu tranh kiên quyết cho quyền lợi của các cầu thủ và lợi ích của bóng đá Malaysia ở cấp độ quốc tế".

FIFA đã chính thức bác đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia