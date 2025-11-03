Nóng: FIFA chính thức bác đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia

Thông báo mới nhất của LĐBĐ Malaysia ghi rõ: "LĐBĐ Malaysia đã nhận được quyết định của FIFA về lá đơn kháng cáo. Theo đó, đơn kháng cáo của chúng tôi đã bị bác bỏ.
LĐBĐ Malaysia sẽ gửi thư cho FIFA để xin đầy đủ thông tin chi tiết và lý do bằng văn bản cho quyết định này trước khi thực hiện bước tiếp theo là kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).
Đây là lần đầu tiên LĐBĐ Malaysia phải đối mặt với tình huống như thế này, các luật sư cũng như ban lãnh đạo của chúng tôi rất bất ngờ trước quyết định này. Tuy nhiên, LĐBĐ Malaysia sẽ tiếp tục đấu tranh kiên quyết cho quyền lợi của các cầu thủ và lợi ích của bóng đá Malaysia ở cấp độ quốc tế".
Tóm tắt vụ việc
Vào ngày 26/9, FIFA công bố quyết định trừng phạt LĐBĐ Malaysia cùng 7 cầu thủ nhập tịch (Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano). Nguyên nhân của án phạt là 7 cầu thủ này thi đấu trái phép cho ĐTQG Malaysia trong 2 trận đấu vòng loại Asian Cup 2027 gặp Việt Nam và Nepal.
Tới ngày 7/10, FIFA đăng tải bằng chứng nhóm cầu thủ nhập tịch sử dụng hồ sơ có những thông tin sai lệch. LĐBĐ Malaysia sau đó đã đệ đơn kháng cáo. Đến ngày 3/11, FIFA chính thức bác đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia.
LĐBĐ châu Á (AFC) cũng đang sẵn sàng hành động. Cơ quan cao nhất của bóng đá châu Á xác nhận nếu có hồ sơ chuyển từ FIFA, AFC sẽ đưa ra án phạt bổ sung dành cho LĐBĐ Malaysia. Án phạt này có thể bao gồm cả việc xử thua đội tuyển Malaysia trong 2 trận gặp Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027.