Ép sân hoàn toàn, tuyển Việt Nam thắng đậm “5 sao” trước Campuchia

Trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại U17 châu Á 2026, đội tuyển U17 Việt Nam có trận giao hữu với U17 Campuchia vào ngày 3/11. Đã trải qua quãng thời gian tập huấn cộng thêm lợi thế sân nhà, tuyển Việt Nam nhập cuộc tự tin ngay sau tiếng còi khai cuộc.

U17 Việt Nam (áo hồng) vượt trội so với U17 Campuchia

Đoàn quân dưới quyền HLV Cristiano Roland ép sân mạnh mẽ và khiến đội bạn phải co cụm phòng ngự. Các tình huống phối hợp nhuần nhuyễn giúp U17 Việt Nam xé toang hàng thủ đối phương và ghi được 2 bàn thắng trong hiệp một.

Sang hiệp hai, đoàn quân áo đỏ vẫn duy trì thế trận áp đảo. U17 Việt Nam có thêm 3 bàn thắng nữa trong khi U17 Campuchia không thể tìm được dù chỉ 1 bàn thắng gỡ. Chung cuộc, thầy trò HLV Roland giành chiến thắng 5-0.

Các bàn thắng của U17 Việt Nam được ghi do công của Chu Ngọc Nguyễn Lực, Nguyễn Trọng Đại Nhân, Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Văn Dương và Trần Mạnh Quân

U17 Việt Nam thắng chung cuộc 5-0.

Màn trình diễn của U17 Việt Nam mang tới nhiều tín hiệu lạc quan. Theo kế hoạch, U17 Việt Nam sẽ sang Nhật Bản tập huấn từ ngày 5/11 và có 3 trận giao hữu với các đối thủ do LĐBĐ Nhật Bản sắp xếp. Ngày 16/11, thầy trò HLV Cristiano Roland trở về nước để bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng.

Tại vòng loại U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam nằm ở bảng C cùng Malaysia, Singapore, Hong Kong (Trung Quốc), Macau (Trung Quốc) và Quần đảo Bắc Mariana. Các trận đấu sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 30/11/2025 trên 2 sân: Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam và Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF.

Việc LĐBĐ Việt Nam được AFC trao quyền đăng cai bảng đấu không chỉ mang lại lợi thế sân nhà cho U17 Việt Nam trong mục tiêu giành vé dự VCK, mà còn tiếp thêm động lực để đội tuyển hướng tới giấc mơ góp mặt tại đấu trường U17 World Cup 2026.