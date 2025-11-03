BXH châu Á: Campuchia bất ngờ lọt tốp đầu, vượt cả Việt Nam và Malaysia

Đợt cập nhật dữ liệu mới nhất của BXH điểm tích lũy cấp CLB châu Á mùa giải 2025/26 chứng kiến nhiều sự thay đổi đột biến. Bên cạnh Cúp C1 (AFC Champions League Elite) và Cúp C2 (AFC Champions League Two), Cúp C3 (AFC Challenge League) đã chính thức khởi tranh.

Nhưng khác với 2 giải đấu hạng cao hơn, nơi các lượt trận vòng bảng được kéo dài trong nhiều tháng, vòng bảng Cúp C3 chỉ gói gọn trong vòng 1 tuần. Đặc biệt hơn, các bảng đấu diễn ra vòng tròn 1 lượt và tập trung ở 1 địa điểm. Các đại diện của Campuchia và Indonesia đã tận dụng tốt lợi thế sân nhà để bứt phá.

Tại bảng D Cúp C3, PKR Svay Rieng (Campuchia) toàn thắng cả 3 trận trước các đối thủ từ Philippines, Lào và Mông Cổ để giành vé vào vòng tứ kết. Ở bảng D, chủ nhà Dewa United (Indonesia) chiếm ngôi đầu trong khi Phnom Penh Crown (Campuchia) đứng nhì bảng.

BXH điểm tích lũy cấp CLB châu Á mùa giải 2025/26 tính đến ngày 2/11

Ngoài việc lọt vào tứ kết, 3 đội bóng nói trên đã giúp 2 nền bóng đá Campuchia và Indonesia tích lũy số điểm ấn tượng trên BXH cấp CLB mùa giải 2025/26. Theo tính toán từ trang Footy Ranking, giải Indonesia đã đạt số điểm tích lũy 6,783 điểm và lọt top 5 châu Á. Bóng đá Campuchia xếp ngay sau với 6,000 điểm tích lũy.

Trên BXH tính đến hết ngày 2/11, Indonesia và Campuchia hiện chỉ xếp sau 4 nền bóng đá hàng đầu châu lục là Saudi Arabia, Nhật Bản, UAE và Hàn Quốc. Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định thứ hạng của 2 liên đoàn đến từ Đông Nam Á sẽ khó duy trì được lâu. Bởi lịch thi đấu vòng bảng Cúp C3 đã kết thúc, trong khi Cúp C1 và Cúp C2 đều còn tới 3 lượt trận nữa.

Bóng đá Việt Nam vẫn đang giữ được vị trí trong top 10 châu lục. Lượt trận thứ ba vòng bảng Cúp C2, CLB Nam Định để thua trên sân Gamba Osaka (Nhật Bản) trong khi CLB CAHN vẫn duy trì được thành tích bất bại bằng trận hòa Macarthur (Australia). Với 5,667 điểm tích lũy, bóng đá Việt Nam tạm thời xếp thứ 8.

CLB CAHN vẫn duy trì được thành tích bất bại sau 3 lượt trận vòng bảng Cúp C2 châu Á 2025/26

2 đại diện Đông Nam Á tụt hạng trong đợt cập nhật mới nhất là Thái Lan và Malaysia. Thái Lan đã tụt xuống vị trí thứ 17. 3 CLB Ratchaburi, BG Pathum và Bangkok United đều thắng ở lượt đấu gần nhất Cúp C2 nhưng niềm hi vọng số một là Buriram United lại thua trận thứ 2 liên tiếp ở Cúp C1.

Bóng đá Malaysia chứng kiến điều ngược lại. Johor Darul Ta'zim có chiến thắng đầu tiên tại Cúp C1 mùa 2025/26 nhưng Selangor đã thua 3 trận liên tiếp tại đấu trường Cúp C2. Từ vị trí thứ 17, Malaysia tụt xuống thứ 19 và có nguy cơ văng khỏi top 20.

Trong tuần này, 2 CLB Việt Nam sẽ bắt đầu giai đoạn lượt về vòng bảng Cúp C2. Lúc 19h15 ngày 5/11, CLB Nam Định sẽ tiếp đón Gamba Osaka trên sân nhà. Còn vào lúc 14h45 ngày 6/11, CLB CAHN có trận đấu trên sân của Macarthur. Cả 2 cuộc thư hùng đều mang tính chất quyết định đến tấm vé đi tiếp.