Nóng: EVN Hà Nội ra thông báo tạm dừng lịch cắt điện đến hết 1/6 vì nắng nóng diện rộng

Trong bối cảnh đợt nắng nóng diện rộng tiếp tục bao trùm Thủ đô, nhu cầu sử dụng điện tại Hà Nội đang tăng mạnh, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm buổi tối. Trước tình hình này, Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội cho biết sẽ tạm hoãn toàn bộ lịch cắt điện theo kế hoạch đến hết ngày 1/6/2026 nhằm bảo đảm cung cấp điện ổn định cho người dân.

Theo đơn vị này, việc hoãn cắt điện được triển khai để ưu tiên nguồn điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt dân sinh, hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các kỳ thi quan trọng đang diễn ra trên địa bàn thành phố trong giai đoạn cao điểm nắng nóng.

EVNHANOI cho biết bên cạnh các giải pháp kỹ thuật nhằm giảm tải cho hệ thống điện, ngành điện cũng tăng cường theo dõi phụ tải, vận hành linh hoạt lưới điện và xử lý kịp thời các sự cố phát sinh để hạn chế nguy cơ gián đoạn cung cấp điện.

Nắng nóng đang kéo dài trên diện rộng.

Cơ quan này đồng thời khuyến cáo người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, đặc biệt trong khung giờ cao điểm từ 17h30 đến 22h30 các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy. Để giảm áp lực cho hệ thống điện trong những ngày nắng nóng kéo dài, ngành điện cũng khuyến khích người dân áp dụng nguyên tắc sử dụng điện tiết kiệm với “Hai bật – Ba tắt”.

Quy tắc “Hai bật”:

- Bật điều hòa từ 26°C trở lên: Kết hợp sử dụng thêm quạt để tăng lưu thông không khí, giúp làm mát hiệu quả hơn nhưng vẫn tiết kiệm điện.

- Bật chế độ Eco: Ưu tiên sử dụng các chế độ tiết kiệm năng lượng có sẵn trên điều hòa, tủ lạnh và nhiều thiết bị điện hiện đại nhằm tối ưu mức tiêu thụ điện.

Quy tắc “Ba tắt”:

- Tắt khi không sử dụng: Hạn chế tình trạng để thiết bị hoạt động liên tục khi không có nhu cầu sử dụng.

- Tắt bớt thiết bị công suất lớn: Tránh sử dụng đồng thời nhiều thiết bị tiêu thụ điện cao như điều hòa, bếp điện, bình nước nóng… trong khung giờ cao điểm.

- Tắt nguồn chờ và rút phích cắm: Nhiều thiết bị dù ở chế độ chờ vẫn tiêu hao điện năng, vì vậy nên tắt hẳn hoặc rút điện khi không dùng trong thời gian dài.

Theo khuyến cáo, việc thay đổi các thói quen sử dụng điện nhỏ hằng ngày không chỉ giúp giảm chi phí sinh hoạt mà còn góp phần giảm tải cho hệ thống điện trong giai đoạn nắng nóng cực đoan đang diễn ra tại nhiều khu vực trên cả nước.