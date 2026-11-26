Một cơ hội đặc biệt đang mở ra với đội tuyển Việt Nam.

Trang Ball Thai (Thái Lan) đưa tin, LĐBĐ Đông Á (EAFF) đang có kế hoạch mở rộng giải vô địch Đông Á (EAFF Cup) vào năm 2027. Theo kế hoạch ban đầu, kỳ EAFF Cup tiếp theo được tổ chức vào năm 2028 tại Trung Quốc. Tuy nhiên, EAFF muốn chuyển địa điểm tổ chức sang khu vực Đông Nam Á và có một số khách mời từ LĐBĐ Đông Nam Á.

Theo Ball Thai, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia là những ứng viên sáng giá để đăng cai EAFF Cup 2027. Giải đấu dự kiến diễn ra vào tháng 6/2027 và sẽ có sự góp mặt của 3 đội tuyển hàng đầu khu vực Đông Á là Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn đang trong quá trình thảo luận và EAFF chưa đưa ra thông báo chính thức.

Đội tuyển Việt Nam đón tiếp Nhật Bản trên sân nhà Mỹ Đình vào năm 2021

EAFF Cup tổ chức lần đầu tiên vào năm 2003 và cho đến nay đã diễn ra 10 lần. Đội tuyển giàu thành tích nhất là Hàn Quốc với 5 lần đăng quang. Tiếp theo là Nhật Bản với 3 chức vô địch và Trung Quốc có 2 lần về nhất. Tại giải đấu này, 2 đội Hàn Quốc và Nhật Bản thường sử dụng đội hình với những cầu thủ đang thi đấu trong nước. Tuy vậy, cả 2 đội vẫn thể hiện sức mạnh khá vượt trội so với phần còn lại.

Với các đội bóng khu vực Đông Nam Á, được so tài với những đối thủ hàng đầu châu lục sẽ mang tới nhiều lợi ích. Đặc biệt là khi những đội tuyển như Việt Nam, Thái Lan, Indonesia hay Malaysia đều đang xây dựng kế hoạch dài hạn để có thể cạnh tranh tấm vé dự World Cup trong tương lai.

Việc xuất hiện những khách mời đang mang lại nét mới cho các giải đấu khu vực. Tại FIFA ASEAN Cup 2026, FIFA đã mời 3 đội tuyển không thuộc khu vực Đông Nam Á góp mặt là Hong Kong (Trung Quốc), Bangladesh và Pakistan. Mới đây, đội tuyển Thái Lan vừa nhận được lời mời tham dự giải vô địch Tây Á (WAFF Cup) 2027.