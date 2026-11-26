Đội ngũ của FIFA dành sự quan tâm lớn đến U17 World Cup 2026.

Trung tâm Huấn luyện FIFA là nền tảng kết nối người dùng với các chuyên gia kỹ thuật của FIFA. Theo dõi, phân tích các giải đấu bóng đá trẻ quốc tế là một phần quan trọng trong hoạt động của trung tâm này. Với màn trình diễn ấn tượng tại U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam liên tục được nhận những lời khen ngợi từ Trung tâm Huấn luyện FIFA.

Bàn thắng do Lê Sỹ Bách ghi vào lưới U17 Bỉ được đăng tải trên trang chính thức của Trung tâm Huấn luyện FIFA kèm lời khen ngợi: "Bàn thắng này xứng đáng xem lại 100 lần!. Một cú đá phạt góc đưa bóng đến cột dọc gần, một cú đánh gót hiểm hóc của Lê Sỹ Bách và trái bóng bay vào góc cao khung thành. Một pha dứt điểm ngoạn mục đến từ U17 Việt Nam vào lưới U17 Bỉ".

Sỹ Bách mở tỉ số cho U17 Việt Nam

Trung tâm Huấn luyện FIFA tiếp tục bày tỏ sự ấn tượng với thủ môn Lý Xuân Hòa với pha cứu thua trong trận gặp U17 New Zealand: "Chọn vị trí và phản xạ nhanh như chớp. Thủ môn U17 Việt Nam Lý Xuân Hòa đã có một tình huống cản phá bằng chân trong trận đấu với U17 New Zealand. Anh đã nhận định tốt đường bóng trước khi có động tác cứu thua chính xác".

Thủ môn Xuân Hòa cứu thua xuất sắc

Pha bóng còn lại được vinh danh là bàn gỡ hòa 2-2 của Lê Trọng Đại Nhân vào lưới U17 New Zealand. Trung tâm Huấn luyện FIFA bình luận: "Bàn thắng đẹp mắt bắt nguồn từ sự kết nối giữa các cầu thủ. Chu Ngọc Nguyễn Lực nhận bóng và quan sát thấy Lê Trọng Đại Nhân di chuyển. Đại Nhân đã di chuyển vào điểm mù phía sau hàng thủ đối phương và tăng tốc bất ngờ để đón đường chuyền từ Nguyễn Lực. Kết quả là 1 bàn thắng "kiểu mẫu" cho U17 Việt Nam".

Đại Nhân gỡ hòa 2-2

U17 Việt Nam tạo ra nhiều dấu ấn tại U17 World Cup 2026

Việc xuất hiện trên nền tảng Trung tâm Huấn luyện FIFA cho thấy U17 Việt Nam thực sự đã để lại nhiều dấu ấn tại giải đấu tầm cỡ thế giới, từ đó mở ra những cơ hội phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Một trong những nhân vật quan trọng giúp phát triển Trung tâm Huấn luyện FIFA là HLV Arsene Wenger. Nhà cầm quân người Pháp từ lâu đã nổi tiếng với sự quan tâm đến bóng đá trẻ và khả năng đào tạo cầu thủ.

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