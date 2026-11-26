CLB CAHN vừa đăng tải thông tin về Quang Hải.

Trang thông tin chính thức của CLB CAHN đăng tải thông báo: "Đội trưởng Nguyễn Quang Hải vẫn đang nỗ lực cống hiến và tập trung thi đấu trong màu áo CLB Công an Hà Nội, góp phần đóng góp vào thành tích chung của bóng đá Việt Nam, và Đội tuyển Quốc gia Việt Nam khi được giao nhiệm vụ".

Quang Hải là kỷ lục gia của bóng đá Việt Nam

Quang Hải là cầu thủ quan trọng bậc nhất của U23 và ĐTQG Việt Nam trong khoảng gần 10 năm trở lại đây. Tiền vệ người Hà Nội góp mặt trong những chiến tích lịch sử như "kỳ tích Thường Châu" á quân U23 châu Á 2018, hạng tư Asiad 2018, tứ kết Asian Cup 2019, HCV SEA Games 2019, lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2022. Đặc biệt, Quang Hải còn 3 lần vô địch AFF Cup vào các năm 2018, 2024 và 2026.

Quang Hải đang nắm giữ kỷ lục cầu thủ có nhiều trận đấu nhất cho ĐTQG Việt Nam - 88 trận. Anh cũng là tuyển thủ Việt Nam duy nhất từng ghi bàn ở 2 kỳ Asian Cup khác nhau (2019 và 2023). Một kỷ lục đặc biệt khác của Quang Hải là Cầu thủ giành nhiều danh hiệu nhất trong làng bóng đá Việt Nam với 16 lần nâng cúp ở cấp CLB và ĐTQG.

Về thành tích cá nhân, Quang Hải từng 1 lần giành Quả bóng Vàng Việt Nam, 1 lần giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất và 3 lần lọt vào đội hình tiêu biểu AFF Cup. Đặc biệt, năm 2019 Quang Hải từng lọt vào danh sách đề cử giải thưởng danh giá Quả bóng vàng châu Á.

Quang Hải đã vắng mặt trong danh sách ĐTQG Việt Nam ở 2 loạt trận FIFA Days gần nhất. Người hâm mộ cũng như giới chuyên môn đều hi vọng tiền vệ người Hà Nội có thể trở lại trong những giải đấu quan trọng sắp tới như vòng loại World Cup 2030 hay Asian Cup 2027.